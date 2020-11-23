Правоохоронці з 21 листопада склали 1,3 тисячі протоколів про порушення маскового режиму. Водночас українці почали відповідальніше ставитися до карантинних обмежень та носити засоби особистого захисту.

Що сказав Геращенко

Введення штрафів за неносіння маски є стимулом для українців дотримуватися протиепідеміологічних заходів. Про це розповів міністр внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє "Радіо НВ".

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90% українців зараз використовують захисні маски. Ми вирішили в перші дні після запровадження штрафів займатися попередженнями: якщо поліцейський бачить людину без маски, то попереджає, що за це передбачений штраф,

– розповів Геращенко.

Він зауважив, що не всі українці знають про введення штрафів. Саме тому близько 30 тисяч правоохоронців наразі проводять роз'яснювальну роботу

Крім того, Геращенко вказав на недосконалість деяких положень закону про штрафи.

"Сказано, що необхідно, аби в громадських місцях всі були в масках. Я ще не знаю способу, як можна бути в кафе і їсти через маску", – підкреслив міністр.

Скільки штрафів виписали поліцейські

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці виписали 1300 штрафів за порушення щодо носіння масок.

Водночас, за даними поліції Києва, за вихідні 21 – 22 листопада у столиці правоохоронці склали 17 протоколів про порушення маскового режиму. Загалом вони перевірили понад 1,5 тисячі ресторанів, розважальних закладів, торгових центрів тощо. Порушення карантину виявили у 243 з них.

Українці в цілому стали відповідальніше ставитися до заходів карантину,

– зауважив Клименко.

Зверніть увагу! Захисна маска або респіратор повинні захищати усі дихальні шляхи – і рот, і ніс.



Штрафи за відсутність маски / Інфографіка 24 каналу