Почесний патріарх Православної церкви України 91-річний Філарет розповів, як одужав від коронавірусу. Інфікувався COVID-19 він ще на початку вересня.

Досить швидко, менше, ніж за 2 тижні хвороби, йому вдалося її побороти. Про це патріарх Філарет розповів в ефірі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

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Два тижні лежав у реанімації. Але Господь допоміг побороти цю епідемію коронавірусу і, бачите, – ожив. Страху не було ніякого, тому що я знаю, переконаний, є вічне життя. І якщо Богу завгодно, щоб я закінчив земне життя – ну, я згідно з волею Божою перейду в інше,

– сказав він.

Філарет додав, що медицина в Україні перебуває у важкому стані, але люди повинні дякувати лікарям за те, що вони роблять "велике святе діло".

Філарет і коронавірус: коротко

Про те, що патріарх Філарет занедужав коронавірусом стало відомо 4 вересня. Його відразу відправили лікуватися до лікарні. Вже там у священнослужителя виявили запалення легень.

Цікаво, що на початку пандемії, у березні, Філарет зробив скандальну заяву. Він звинуватив у появу COVID-19 гомосексуалістів. "Я маю на увазі насамперед одностатеві шлюби. І це причина коронавірусу", – сказав тоді він.

Зверніть увагу! Президент Зеленський 19 жовтня зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Глава держави закликав представників церков влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей і збільшити соціальну дистанцію. Зокрема, президент рекомендував перевести богослужіння в режим онлайн.



Представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій зі свого боку запевнили, що максимально вживають та вживатимуть заходів для дотримання карантинних рекомендацій.