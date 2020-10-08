ДСНС остаточно ліквідувала усі пожежі на території Луганської області. Проте наразі рятувальники ще залишаться чергувати на території області. Про причини та наслідки займання – читайте далі.

Є багато чинників, які призвели до виникнення масштабних пожеж. Про це в ефірі 24 каналу розповів Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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За його словами, варто дочекатися офіційних результатів проведення слідства. Те, що були підпали з боку бойовиків – це, напевно, 99,9%. Правоохоронці опрацьовують ці факти. Проте мали вплив також й інші фактори, зокрема – погодні умови.

Взимку снігу не було, вже 5 місяців немає дощу. До того ж, була анімальна спека та дуже потужні вітри – до 32 метрів на секунду. Вітер кидав дерева на електромережі. Були короткі замикання, трава спалахувала одразу – як порох,

– пояснив голова Луганської ВЦА.

Гайдай став свідком одного з таких інцидентів, коли під час пожеж відвідував населені пункти області.Він спілкувався з місцевими жителями, коли поруч вітер зламав дерево. Воно впало на електропроводи, одразу відбулося коротке замикання та почала палати трава.

"Ми викликали ДСНС, побігли за лопатами та по воду. Думали, що швидко зможемо загасити 1,5-метрову ділянку. Але ні, вітер розповсюджує полум'я на сотні метрів просто миттєво", – зазначив він.