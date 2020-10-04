День вчителя традиційно святкують у першу неділю жовтня. Тому ми підготували для вас тест на основі звичайнісінької шкільної програми. Чи знаєте ви, коли відбулася Грюнвальдська битва? Мершій перевіряти свої знання!

Редакція 24 каналу до Дня вчителя 2020, яке припадає на 4 жовтня, підготувала цікавий тест, який допоможе перевірити шкільні знання! Читайте також З днем вчителя: щирі привітання зі святом у прозі та віршах Цікаві факти про День вчителя Історія появи свята День вчителя почалась з часів СРСР. Традицію продовжили й в роки незалежності України. Це свято відзначають з 1994 року.

Міжнародна версія свята з’явилась також у 1994 році, за ініціативою організації ЮНЕСКО.

Перші школи з’явились ще у 4 столітті до нашої ери в країнах Стародавнього Сходу – це в Китаї, Індії та Вавилоні.

до нашої ери в країнах Стародавнього Сходу – це в Китаї, Індії та Вавилоні. У 988 році учбовий заклад з’явився в Київській Русі . Володимир Великий заснував школу для дітей з вищих верств суспільства.

. Володимир Великий заснував школу для дітей з вищих верств суспільства. Слово педагог має давньогрецьке походження та означає "дитиноведення, дитиноводіння". А все тому що педагогами називали рабів , які були не здатні до фізичної праці, замість цього вони проводжали дітей до школи і забирали з неї.

, які були не здатні до фізичної праці, замість цього вони проводжали дітей до школи і забирали з неї. А от вчителів з арифметики у Давній Греції називали калькуляторами . Адже з латини слово "calculus" перекладається як "камінець", а саме камінці в той час використовували для рахування.

. Адже з латини слово "calculus" перекладається як "камінець", а саме камінці в той час використовували для рахування. Зараз серед вчителів більшість жінок, але до революції 1917 року вчителювали в більшості саме чоловіки. Баланс змінився згодом, адже чоловіків відлякує маленька заробітна плата.