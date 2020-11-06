Підрахунок голосів у США триває. За попередніми результатами, Байден перемагає у вирішальному для перемоги штаті – Пенсильванії. Тому він може претендувати на 306 голосів виборників, а для перемоги потрібно лише 270.

За американськими традиціями, кандидат, який програв вибори, має подзвонити своєму супернику та привітати його з перемогою. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Андрій Піонтковський, російський політолог зі США.

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На його думку, Дональд Трамп цього точно ніколи не зробить – і у цьому вся драма ситуації, яка склалася. Республіканські лідери у Конгресі вже роздумують, хто першим має піти до політика та пояснити, що йому зараз потрібно зробити.

Довідка. Американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп хоче розпочати другий термін достроково, не чекаючи результатів виборів. Водночас його опонент Джо Байден готується оголосити себе обраним президентом США.

Політолог зазначив, що Трамп має намір завалювати країну судовими позовами, але коли є 306 голосів виборників – у цьому немає сенсу. Дуже довго підраховувати результати, як це було у 2000 році у Флориді, можна було б, якби ж все залежало від одного голосу, від одного штату.

Зараз це абсолютна поразка. Тим більше, що у національному голосуванні Байден випереджає Трампа на 5 мільйонів голосів,

– наголосив Піонтковський.

Й додав, що наразі всі з цікавістю спостерігають за поведінкою 45 американського президента. "Але мені здається, що Трамп залишиться Трампом. Він знову порушить всі традиції американського життя", – переконаний він.

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Піонтковський підкреслив, що дуже важливим є саме масштаб перемоги. Якби все обмежилося, як напередодні всі думали, Невадою та Аризоною, в Байдена було б 270 виборників, а в Трампа – 269. В такому разів можна було б якихось "фанатиків" виводити на вулиці.

Але при 306 голосах і безперспективності юридичного переслідування подальший перерахунок позбавлений сенсу. Революції у США, яку кілька місяців прогнозує російське телебачення, цього разу не буде,

– зазначив політолог.

Зауважимо, що Трамп звинуватив демократів у спробі "вкрасти" його перемогу на виборах. Мовляв, він навіть готовий звернутися з позовом до Верховного суду. Піонтковський пояснив, що поки потрібно навести конкретні приклади з дільниць, бажано – з відеоматеріалами.

"Немає у нього таких прикладів. Навіть його юристи розуміють, що в суди йти немає з чим, ба більше – у Верховний суд. Аби дійти до цього суду, треба пройти проміжні апеляції. А для цього треба хоча б один випадок фальсифікації голосів", – наголосив політолог.