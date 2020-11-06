Це абсолютна поразка Трампа, – експерт про вибори президента США
Підрахунок голосів у США триває. За попередніми результатами, Байден перемагає у вирішальному для перемоги штаті – Пенсильванії. Тому він може претендувати на 306 голосів виборників, а для перемоги потрібно лише 270.
За американськими традиціями, кандидат, який програв вибори, має подзвонити своєму супернику та привітати його з перемогою. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Андрій Піонтковський, російський політолог зі США.
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На його думку, Дональд Трамп цього точно ніколи не зробить – і у цьому вся драма ситуації, яка склалася. Республіканські лідери у Конгресі вже роздумують, хто першим має піти до політика та пояснити, що йому зараз потрібно зробити.
Політолог зазначив, що Трамп має намір завалювати країну судовими позовами, але коли є 306 голосів виборників – у цьому немає сенсу. Дуже довго підраховувати результати, як це було у 2000 році у Флориді, можна було б, якби ж все залежало від одного голосу, від одного штату.
Зараз це абсолютна поразка. Тим більше, що у національному голосуванні Байден випереджає Трампа на 5 мільйонів голосів,
– наголосив Піонтковський.
Й додав, що наразі всі з цікавістю спостерігають за поведінкою 45 американського президента. "Але мені здається, що Трамп залишиться Трампом. Він знову порушить всі традиції американського життя", – переконаний він.
Чи поведе Трамп людей на вулиці
Піонтковський підкреслив, що дуже важливим є саме масштаб перемоги. Якби все обмежилося, як напередодні всі думали, Невадою та Аризоною, в Байдена було б 270 виборників, а в Трампа – 269. В такому разів можна було б якихось "фанатиків" виводити на вулиці.
Але при 306 голосах і безперспективності юридичного переслідування подальший перерахунок позбавлений сенсу. Революції у США, яку кілька місяців прогнозує російське телебачення, цього разу не буде,
– зазначив політолог.
Зауважимо, що Трамп звинуватив демократів у спробі "вкрасти" його перемогу на виборах. Мовляв, він навіть готовий звернутися з позовом до Верховного суду. Піонтковський пояснив, що поки потрібно навести конкретні приклади з дільниць, бажано – з відеоматеріалами.
"Немає у нього таких прикладів. Навіть його юристи розуміють, що в суди йти немає з чим, ба більше – у Верховний суд. Аби дійти до цього суду, треба пройти проміжні апеляції. А для цього треба хоча б один випадок фальсифікації голосів", – наголосив політолог.
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