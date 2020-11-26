Адміністрація обраного президентом США Джозефа Байдена буде жорсткішою щодо Росії. Адже саме за недостатньо жорстку позицію щодо Кремля засуджували Дональда Трампа його опоненти за останній рік.

Щодо змін у зовнішній політиці США за президентства Байдена, то найбільш помітною стане те, що його адміністрація тісніше співпрацюватиме з міжнародними партнерами та союзниками. Таку думку в інтерв'ю ТСН висловив генерал-лейтенант, екскомандувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

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Зовнішня політика США і Байден

"Ймовірно, (адміністрація Байдена – 24 канал) буде більше поважати міжнародні угоди. Безумовно, працюватиме в рамках НАТО. Тому я думаю, що це буде головне у більш традиційному багаторівневому підході до зовнішньої політики", – сказав Годжес.

Байден і Кремль

Я б очікував, що адміністрація Байдена буде дуже жорсткою щодо Кремля. За останній рік опоненти президента (Трампа ‒ 24 канал) засуджували його за недостатньо жорстку позицію щодо Кремля. Тож я сподіваюся, що вони (адміністрація Байдена ‒ 24 канал) будуть жорсткими щодо Кремля,

– розповів американський генерал-лейтенант.

США і Китай

При цьому Годжес очікує, що адміністрація демократа також визнає Китай довгостроковою основною загрозою для США. На думку військового, адміністрація Байдена застосовуватиме інший підхід, ніж адміністрація Трампа, але має бути пріоритет на продовження політики визнання Китаю, як загрози.

Що не так у відносинах США та Китаю? Тригерами нової кризи відносин між США та Китаєм стали активна модернізація китайської армії, посилення впливу КНР у світі, прихід Трампа до влади, перегляд зовнішньої політики США і подальша торговельна війна, що почалася в 2018. Обидві країни відкрито грають м'язами, демонструючи силу. В середині листопада влада Китаю провела випробування новітнього озброєння. Американці дали дзеркальну відповідь. І це все на тлі недавніх виступів світових лідерів в ООН, з яких стало зрозуміло, що стартувала холодна війна 2.0. Окрім того, тривалі економічні та технологічні тертя, звинувачення на адресу Китаю з боку США і пандемія коронавірусу привели до остаточної втрати довіри між двома країнами.

Чи скасує Байден рішення Трампа вивести війська з Німеччини

Годжес переконаний, що рішення про виведення 12 тисяч військових з Німеччини було суттєвою помилкою. Адже це жодним чином не покращило оборону, стримування чи готовність. Це підриває довіру європейських союзників до США, і насправді послабило позиції країни.

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Але навіть якщо б президент Трамп залишився ще на 4 роки, для реалізації цього плану (виведення військ – 24 канал) знадобилось би дуже багато часу, і це також дуже дорого, і Конгрес це не підтримує,

– запевнив генерал-лейтенант.

Він також очікує, що прийдешня адміністрація заморозить рішення про виведення військ США з Німеччини, перегляне його, і тільки потім вирішить, чи імплементувати його і в якому вигляді. При цьому Годжес гадає, що протягом наступних 4 років таки не буде імплементації цього рішення.