Адміністрація ще чинного президента США Дональда Трампа заявила про готовність ввести новий пакет санкцій проти Ірану. Цю ідею підтримав Ізраїль та низка країн.

Нові санкції мають набрати чинності до 20 січня. Про це повідомляє американський портал Ахіоѕ з посиланням на власні джерела.

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За інформацією видання, напередодні спеціальний представник США по Ірану Елліот Абрамс вилетів у Тель-Авів, щоб обговорити з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху нові обмеження проти Тегерана. Нові санкції повинні обмежити можливості майбутнього президента США Джозефа Байдена повернутися до договору Спільного всеосяжного плану дій.

Мета полягає в тому, щоб ввести якомога більше санкцій проти Ірану до 20 січня,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Нові обмеження не будуть пов'язані з іранською ядерною програмою, але будуть спрямовані на стримування розробки в країні балістичних ракет.

Після переговорів у Тель-Авіві Абрамс відправиться в ОАЕ і Саудівської Аравії, щоб скоординувати пакет санкцій з владою цих країн, вважають співрозмовники порталу.

Що відомо про СВПД ?Спільний комплексний план дій тобто ядерна угода з Іраном була укладена у 2015 році між Тегераном і Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією. Згідно з умовами угоди, окремий її учасник може відновити санкції ООН щодо Ірану в повному обсязі, якщо визнає, що умови угоди порушені.

Позиція Ірану

Раніше влада Ірану висловила сподівання, що відносини з Вашингтоном покращаться після того, як країну очолить Джо Байден. Каденцію Трампа у США влада Ірану схарактеризувала, як "авантюрну та войовничу". Віцепрезидент Ірану підкреслив, що Трамп увів "нелюдські" санкції проти іранського народу.