Біля секс-шопу та крематорію: адвокат Трампа провів пресконференцію в магазині для садівників
Після повідомленням ЗМІ про перемогу на виборах демократа Джо Байдена команда чинного президента Дональда Трампа провела пресконференцію. Однак обрала для цього досить дивне місце.
Де провели конференцію
Захід відбувся у садівничому магазині Four Seasons Total Landscaping у штаті Філадельфія, повідомляє The New York Times. Навпроти магазину розташований крематорій. Неподалік також є секс-шоп.
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До слова, на пресконференції виступав особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані.
Зауважимо, подію анонсував Трамп у твітері: "Новинна конференція адвокатів. Four Seasons, Філадельфія, 11:00". Однак політику довелось уточнити місце проведення події ще раз. Річ у тім, що багато хто подумав про інший заклад, який має таку ж назву Four Seasons – один з готелів канадської мережі.
Чому так трапилось
Виявилось, Трамп теж думав, що його команда забронювала люксовий готель для пресконференції. Однак Джуліані та член штабу чинного президента Корі Левандовскі вирішили провести пресконференцію у садівничому магазині, тому що він розташований в найбільш лояльній до республіканців частині міста.
Дивіться відео пресконференції Команди Трампа:
Що сказав Джуліані на пресконференції
- Джуліані повідомив, що Дональд Трамп не визнає результати виборів.
- За його словами, наразі 600 тисяч бюлетенів "перебувають під питанням".
До речі, з вибору місця для пресконференції жартують користувачі соцмереж.
Жарти мережі / фото dvillella via Twitter
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