Після повідомленням ЗМІ про перемогу на виборах демократа Джо Байдена команда чинного президента Дональда Трампа провела пресконференцію. Однак обрала для цього досить дивне місце.

Де провели конференцію

Захід відбувся у садівничому магазині Four Seasons Total Landscaping у штаті Філадельфія, повідомляє The New York Times. Навпроти магазину розташований крематорій. Неподалік також є секс-шоп.

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До слова, на пресконференції виступав особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

Зауважимо, подію анонсував Трамп у твітері: "Новинна конференція адвокатів. Four Seasons, Філадельфія, 11:00". Однак політику довелось уточнити місце проведення події ще раз. Річ у тім, що багато хто подумав про інший заклад, який має таку ж назву Four Seasons – один з готелів канадської мережі.

Just arrived at the location for the big news conference announced by President Trump.

Slightly surreal location... not the Four Seasons Hotel but a landscaping business in an industrial estate on edge of Philadelphia... more @SkyNews https://t.co/sUtAAN6n0D pic.twitter.com/u13mBFHFaS — Mark Stone (@Stone_SkyNews) November 7, 2020

Чому так трапилось

Виявилось, Трамп теж думав, що його команда забронювала люксовий готель для пресконференції. Однак Джуліані та член штабу чинного президента Корі Левандовскі вирішили провести пресконференцію у садівничому магазині, тому що він розташований в найбільш лояльній до республіканців частині міста.

Дивіться відео пресконференції Команди Трампа:

Що сказав Джуліані на пресконференції

Джуліані повідомив, що Дональд Трамп не визнає результати виборів.

За його словами, наразі 600 тисяч бюлетенів "перебувають під питанням".

Зверніть увагу! Вибори президента США відбулись 3 листопада. За попередніми результатами, перемогу здобув Байден. Він отримав від 273 до 290 голосів, Трамп – 213 – 214. Детальніше читайте тут.

До речі, з вибору місця для пресконференції жартують користувачі соцмереж.



Жарти мережі / фото dvillella via Twitter