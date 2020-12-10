Чугуївський аеродром після катастрофи Ан-26 планують відкрити для польотів курсантів. Попри його закриття, курсанти все одно продовжували навчання на літаках.

Коли відкриють аеродром

Найближчими днями аеродром "Чугуїв" відкриють для навчання курсантів. Про це розповів заступник начальника Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба Костянтин Васюта, повідомляє "Суспільне".

До речі Венедіктова заявила про завершальний етап розслідування авіакатастрофи АН-26

Проте відповідний дозвіл університет має отримати від командувача Військово-Повітряних Сил України.

За словами Васюти, наразі аеродром закритий лише для навчання курсантів. Для бойової підготовки офіцерів заборони на польоти не було. Крім того, курсанти продовжували відпрацювати практичні навички. Зокрема, курсанти 1 – 2 курсу навчались на легкомоторних літаках, випускники – на бойових.

Зверніть увагу! Авіакатастрофа біля Чугуєва сталась 25 вересня. Унаслідок падіння літака загинули 26 людей, більшість з яких – курсанти.

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Авіакатастрофа Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу