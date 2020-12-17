На південному сході Росії в місті Благовєщенську зранку 17 грудня за місцевим часом спалахнув міжнародний термінал аеропорту "Ігнатьєво". Попри масштабну пожежу, інформації про жертв чи постраждалих немає.

Очевидці знімали пожежу з околиць аеропорту, а також з літаків, які в цей час були на злітно-посадковій смузі. Про це пише місцеве видання АСН24.

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Один з очевидців, який знімав пожежу навпроти терміналу, припустив, що причиною пожежі стала халатність електриків. Мовляв, вони "напороли косяків".

За даними місцевого уряду, пожежа розпочалася перед 8:30 ранку 17 грудня за місцевим часом. Рятувальники ліквідували відкрите полум'я вже до 9:57.

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Місцеві жителі також скаржаться, що в них більше немає міжнародного терміналу. Судячи з масштабів пожежі, аеропорт справді ще не скоро зможе приймати міжнародні рейси.



Пожежа в аеропорту з борту літака / Фото АСН24

Втім, видання також зазначає, що аеропорт загалом продовжував працювати в штатному режимі. Лише рейс з Москви затримувався на годину, але це не пов'язано з пожежею. Імовірно, через пандемію міжнародний термінал "Ігнатьєво" зараз не так часто використовується.



У Росії горів міжнародний аеропорт "Ігнатьєво" / Фото АСН24

Благовєщенськ на південному сході Росії: карта