У місті Газні, що на південному сході Афганістану, 29 листопада прогримів потужний вибух. Він стався поряд з базою Збройних сил Афганістану.

Внаслідок вибуху щонайменше 21 людина загинула, 17 отримали поранення. Про це повідомляє агентство Ariana News.

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Що відомо про вибух в Афганістані

За інформацією очевидців, вибуху передувала стрілянина. Після цього автомобіль, що був начинений вибухівкою, вибухнув поряд з базою ЗС Афганістану.

Всі жертви й постраждалі — військовослужбовці афганської армії. За попередньою інформацією, начинений вибухівкою автомобіль вибухнув поряд з базою ЗС Афганістану.

Зверніть увагу! Жодне з екстремістських угруповань, що діють в цьому регіоні Афганістану, досі не взяло на себе відповідальність за подію.

Місто Газні, де пролунав вибух: карта

Додамо, що теракти та збройні сутички, на жаль, непоодинокі в Афганістані. Нещодавно в афганській провінції Кундуз терористичне угруповання "Талібан" атакувало військову базу. У результаті загинули 14 силовиків, ще 12 отримали поранення. А от у провінції Баміан 24 листопада стався подвійний вибух. У результаті щонайменше 17 людей загинули, ще 50 – отримали поранення.