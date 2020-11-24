У провінції Баміан, що в Афганістані, 24 листопада стався подвійний вибух. У результаті щонайменше 17 людей загинули, ще 50 – отримали поранення.

Вибухи сталися на ринку в місті Баміан, що у центрі однойменної провінції. Про це повідомляє TOLO News з посиланням на слова місцевих чиновників.

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Жертвами вибухів стали щонайменше 17 людей. Крім того, відомо про приблизно 50 поранених.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за скоєний теракт.

Зазначається, що Баміан є однією з найбільш захищених провінцій в Афганістані. Адже столицю провінції щороку відвідують тисячі туристів. Вибухи там сталися вперше.

До слова, між афганською владою та представниками терористичного угруповання "Талібан" все ще тривають перемовини щодо миру в країні.

Зверніть увагу! Нещодавно в афганській провінції Кундуз терористичне угруповання "Талібан" атакувало військову базу. У результаті загинули 14 силовиків, ще 12 отримали поранення.

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Вибухи сталися у місті Баміан: дивіться карту