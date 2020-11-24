В Афганістані стався подвійний теракт: 17 жертв, десятки поранених – відео 18+
У провінції Баміан, що в Афганістані, 24 листопада стався подвійний вибух. У результаті щонайменше 17 людей загинули, ще 50 – отримали поранення.
Вибухи сталися на ринку в місті Баміан, що у центрі однойменної провінції. Про це повідомляє TOLO News з посиланням на слова місцевих чиновників.
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Жертвами вибухів стали щонайменше 17 людей. Крім того, відомо про приблизно 50 поранених.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за скоєний теракт.
Зазначається, що Баміан є однією з найбільш захищених провінцій в Афганістані. Адже столицю провінції щороку відвідують тисячі туристів. Вибухи там сталися вперше.
До слова, між афганською владою та представниками терористичного угруповання "Талібан" все ще тривають перемовини щодо миру в країні.
На ринку міста Баміан сталися 2 вибухи: дивіться відео (18+)
Вибухи сталися у місті Баміан: дивіться карту
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