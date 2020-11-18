Перемога Джо Байдена в Америці стала ударом нижче пояса для проросійських сил. Навіть після визнання усіма лідерами демократичного світу результатів виборів російська пропаганда продовжує просувати меседжі про вкрадену в Дональда Трампа перемогу.

Робиться це з простою метою – делегітимізації в очах українського суспільства нової американської влади, яка буде більш нетерпима до корупції та проросійського впливу в Україні. А також продовжить двопартійну лінію щодо блокування "Північного потоку – 2". Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі озвучив Сергій Лещенко.

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"Таким чином вже зараз російська пропаганда та її агенти в Україні створюють передумови до того, щоб "отруїти" відносини президента Зеленського з новим американським лідером Джо Байденом", – пояснив він.

За його словами, ще одна мета, яку переслідують проросійські медіа в Україні, полягає у вирощуванні антиамериканських політиків для їх подальшої інтеграції у виборну владу, потім – у виконавчу, а ще пізніше – для геополітичного розвороту України.

Якщо раніше 20 років тому Медведчук і його машина з промивання мізків розповідала про "план Бжезинського", за останні роки вони демонізували Джорджа Сороса, то зараз будуть розвішувати ярлики про "агентів Байдена",

– зазначив Лещенко.

Сергій Лещенко закликав нову американську адміністрацію не применшувати ризик, який несуть проросійські сили для реваншу на залишках Майдану та додав: "Найкращою послугою українській демократії буде, якщо США видалять з ютуба їхні сторінки – Шарія та проросійських телеканалів".



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Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" зі Сергієм Лещенком: