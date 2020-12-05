Байден, Трамп і Тихановська: у Bloomberg назвали найвидатніших людей 2020 року
Американське агентство Bloomberg оприлюднило список видатних людей 2020 року. До нього потрапили Світлана Тихановська, Джо Байден, Дональд Трамп та Біллі Айліш.
Людей року обирали у 5 категоріях: політика, бізнес, розваги, фінанси, наука і техніка. Окремою родзинкою став перелік особистостей, чия присутність у списку людей року "нікого не здивує". Про це мовиться на сайті Bloomberg.
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Хто увійшов до категорії "Політика"
- Світлана Тихановська – лідерка білоруської опозиції;
- Луїс Альберто Лакальє Поу – президент Уругваю;
- Алісія Ґарза, Патріс Каллорс та Опал Тометі – засновниці руху Black Lives Matter.
Хто увійшов до категорії "Бізнес"
- Аврора Джеймс – засновниця проєкту Fifteen Percent Pledge;
- Страйв Масайя – очільник Econet Group;
- Рід Гастінгс – засновник Netflix.
Хто увійшов до категорії "Розваги"
- Біллі Айліш – співачка;
- Селеста Барбер – акторка;
- Донна Ленґлі – очільниця Universal Filmed Entertainment Group.
Хто увійшов до категорії "Фінанси"
- Крісталіна Георгієва – директорка МВФ;
- Байжа Бхатт і Володимир Тенев – засновники фінансової компанії Robinhood;
- Джейн Фрейзер – 2021 році очолить Citigroup і стане першою керівницею великого американського банку.
Хто увійшов до категорії "Наука та технології"
- Зенг Юкун – очільник Contemporary Amperex Technology;
- Ґвен Шотвелл – президентка SpaceX;
- Тім Брай – ексвіцепрезидент Amazon;
- Ентоні Фаучі – головний імунолог Білого дому.
Хто увійшов до категорії людей, чия присутність у списку нікого не здивує
- Дональд Трамп – президент США;
- Джо Байден – новообраний президент США;
- Володимир Путін – президент Росії;
- Ангела Меркель – канцлерка Німеччини;
- Кім Чен Ин – лідер Північної Кореї;
- Еммануель Макро – президент Франції;
- Папа Римський Франциск.
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