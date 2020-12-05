Американське агентство Bloomberg оприлюднило список видатних людей 2020 року. До нього потрапили Світлана Тихановська, Джо Байден, Дональд Трамп та Біллі Айліш.

Людей року обирали у 5 категоріях: політика, бізнес, розваги, фінанси, наука і техніка. Окремою родзинкою став перелік особистостей, чия присутність у списку людей року "нікого не здивує". Про це мовиться на сайті Bloomberg.

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Хто увійшов до категорії "Політика"

Світлана Тихановська – лідерка білоруської опозиції;

Луїс Альберто Лакальє Поу – президент Уругваю;

Алісія Ґарза, Патріс Каллорс та Опал Тометі – засновниці руху Black Lives Matter.

Хто увійшов до категорії "Бізнес"

Аврора Джеймс – засновниця проєкту Fifteen Percent Pledge;

Страйв Масайя – очільник Econet Group;

Рід Гастінгс – засновник Netflix.

Хто увійшов до категорії "Розваги"

Біллі Айліш – співачка;

Селеста Барбер – акторка;

Донна Ленґлі – очільниця Universal Filmed Entertainment Group.

Хто увійшов до категорії "Фінанси"

Крісталіна Георгієва – директорка МВФ;

Байжа Бхатт і Володимир Тенев – засновники фінансової компанії Robinhood;

Джейн Фрейзер – 2021 році очолить Citigroup і стане першою керівницею великого американського банку.

Хто увійшов до категорії "Наука та технології"

Зенг Юкун – очільник Contemporary Amperex Technology;

Ґвен Шотвелл – президентка SpaceX;

Тім Брай – ексвіцепрезидент Amazon;

Ентоні Фаучі – головний імунолог Білого дому.

Хто увійшов до категорії людей, чия присутність у списку нікого не здивує

Дональд Трамп – президент США;

Джо Байден – новообраний президент США;

Володимир Путін – президент Росії;

Ангела Меркель – канцлерка Німеччини;

Кім Чен Ин – лідер Північної Кореї;

Еммануель Макро – президент Франції;

Папа Римський Франциск.

Зверніть увагу! У рейтинг 50 найвпливовіших людей світу не потрапив жоден українець. Зате у топ найбагатших людей світу від Bloomberg потрапив 1 громадянин України – Рінат Ахметов. Він посів 362 сходинку.