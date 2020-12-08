Журналіст-розслідувач Юрій Бутусов заявив, що українськими державними органами керує російська агентура. Зокрема, мовиться про контроль над структурами оборони та безпеки.

За його словами, у цій сфері – великі проблеми. Таку думку Бутусов висловив в ефірі 24 каналу.

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"Є загроза російською агентури, яка контролює зараз, на жаль, якусь частину структур оборони та безпеки. Треба навести порядок", – сказав журналіст.

Він додав, що у Міністерстві оборони зараз повний хаос. Саме від цього відомства залежить справа розслідування низки провалених спецоперацій Головного управління розвідки Міноборони.

Зокрема, справи вагнерівців, російських терористів. Треба навести лад в цій сфері. На Міноборони насувається повний колапс,

– запевнив Бутусов.

Він зауважив, що у 2020 році провалили всі програми фінансування по забезпеченню ЗСУ, купівлі озброєння. Наразі в Україні, як зазначив журналіст, критична для нацбезпеки ситуація.

"Висновки провалених спецоперацій мають бути оприлюднені Офісом генпрокурора. Я не кажу все, секретні матеріали не треба розголошувати, треба висновки. Офіс генпрокурора та ДБР мають чітко визначити, хто приховав та підірвав обороноздатність країни та провалив спецоперації", – підсумував журналіст.

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