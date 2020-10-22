Війна Росії проти України триває вже більше, ніж Друга світова війна. А українська армія за ці роки відчутно зміцніла.

Армія України стала значно краща

Збройні сили України сьогодні дуже відрізняються від тих, які були у 2014 році, на початку російської агресії. Про це повідомив посол України у США Володимир Єльченко, пише УНН.

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Сьогодні наша армія – одна з найсильніших в Європі. У 2014 році цього не було,

– зазначив Єльченко.

За його словами, через роки режиму Януковича, коли ЗСУ керував міністр оборони, громадянин РФ, українська армія була набагато слабшою.

Посол нагадав також, що у 1994 році Україна віддала третій за величиною ядерний арсенал у світі. На заміну отримала гарантії безпеки в рамках Будапештського меморандуму. Документ Росія підписала, а потім порушила.

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Єльченко наголосив, що протягом багатьох років економічні умови України не дозволяли модернізовувати та розвивати ЗСУ. Крім того, нападу зі сторони сусідів, які були гарантами безпеки, теж не очікували.

"Ми не могли уявити, що один з постійних членів Ради Безпеки ООН порушить фундаментальні закони міжнародного права, Статут ООН, Гельсінський акт і вперше з часів Другої світової спробує перекроїти європейські кордони силою", – додав дипломат.

Він відзначив також той факт, що війна Росії проти України за тривалістю вже перевершила Другу світову.

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Зверніть увагу! У президента Володимира Зеленського вважають, що державі потрібен "мандат від народу", аби звертатися до держав-підписантів Будапештського меморандуму щодо виконання зобов'язань. Тому питання про гарантії безпеки для України по меморандуму винесли на всенародне опитування. Більше про нього читайте за посиланням.