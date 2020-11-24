Більшість українців переконані, що війна на Донбасі є саме російсько-українською війною, а не "внутрішнім конфліктом", як його подає російська пропаганда. Водночас українці також вважають, що метою Росії є саме контроль над усією Україною, а не лише над Донбасом.

Опитування громадської думки щодо російсько-української війни на Донбасі провів центр Разумкова.

До слова На яких умовах Україні слід повертати Донбас: опитування українців

Чим є конфлікт на Донбасі:

російсько-українською війною – 64,6%,

"внутрішнім українським конфліктом" – 16,3%,

інше – 5,5%,

важко відповісти – 13,7%.

Думки щодо війни на Донбасі за регіонами:

захід: російсько-українська війна – 83,9%, "внутрішній конфлікт" – 7,3%;

центр: російсько-українська війна – 75,1%, "внутрішній конфлікт" – 8,7%;

південь: російсько-українська війна – 47,1%, "внутрішній конфлікт" – 28,7%;

схід: російсько-українська війна – 39,9%, "внутрішній конфлікт" – 29,8%.



Чим є війна на Донбасі / Інфографіка центру Разумкова

Дуже цікавою є думка самих учасників бойових дій або членів їхніх родин. Наприклад серед групи УБД і родичів 17,9% опитаних вважають війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом", а серед усіх решта – лише 11,1%.

Яка мета Росії у війні на Донбасі:

контроль над усією Україною – 68%,

контроль над Донбасом – 21,1%.



Яка мета Росії у війні на Донбасі / Інфографіка центру Разумкова