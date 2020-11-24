Агресія Росії чи внутрішній конфлікт: що українці думають про війну на Донбасі
Більшість українців переконані, що війна на Донбасі є саме російсько-українською війною, а не "внутрішнім конфліктом", як його подає російська пропаганда. Водночас українці також вважають, що метою Росії є саме контроль над усією Україною, а не лише над Донбасом.
Опитування громадської думки щодо російсько-української війни на Донбасі провів центр Разумкова.
До слова На яких умовах Україні слід повертати Донбас: опитування українців
Чим є конфлікт на Донбасі:
- російсько-українською війною – 64,6%,
- "внутрішнім українським конфліктом" – 16,3%,
- інше – 5,5%,
- важко відповісти – 13,7%.
Думки щодо війни на Донбасі за регіонами:
- захід: російсько-українська війна – 83,9%, "внутрішній конфлікт" – 7,3%;
- центр: російсько-українська війна – 75,1%, "внутрішній конфлікт" – 8,7%;
- південь: російсько-українська війна – 47,1%, "внутрішній конфлікт" – 28,7%;
- схід: російсько-українська війна – 39,9%, "внутрішній конфлікт" – 29,8%.
Чим є війна на Донбасі / Інфографіка центру Разумкова
Дуже цікавою є думка самих учасників бойових дій або членів їхніх родин. Наприклад серед групи УБД і родичів 17,9% опитаних вважають війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом", а серед усіх решта – лише 11,1%.
Яка мета Росії у війні на Донбасі:
- контроль над усією Україною – 68%,
- контроль над Донбасом – 21,1%.
Яка мета Росії у війні на Донбасі / Інфографіка центру Разумкова
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