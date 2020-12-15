Рінат Ахметов через підконтрольних народних депутатів намагається закріпити монопольне становище на українському ринку електроенергії.

Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи законопроєкт депутата фракції Батьківщина Олексія Кучеренка про заборону імпорту електроенергії терміном на рік.

"Вони домагаються зростання цін на електроенергію в інтересах, яка належить Ахметову компанії ДТЕК за рахунок блокування роботи Енергоатому і заборони імпорту з Білорусії. Зараз ми спостерігаємо, як блокуються обидва ці джерела дешевої електроенергії. Лояльні Ахметову прем'єр Шмигаль і перший заступник голови Міненерго Буславец зробили все, щоб штучно обмежити виробництво дешевої електроенергії на атомних електростанціях. Тепер ми бачимо ініціативу депутата Кучеренка про заборону дешевого імпорту. Як тільки цей план олігарха спрацює, ціни на електроенергію в Україні різко зростуть, що принесе надприбутку монополісту", – зазначив політолог.

Найбільш слабким місцем плану Ахметова по різкому підвищенню цін на електроенергію є те, що це стане ударом по і без того падаючому рейтингу президента. Адже ціни на електроенергію зараз є головною причиною прискорення інфляції в Україні. А самі тарифи на українському енергоринку сьогодні є одними з найвищих в Європі,

– резюмував Микола Давидюк.