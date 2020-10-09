Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у повному складі звернулась в ДБР щодо втручання групи народних депутатів у діяльність Регулятора. В заяві мовиться про тиск в інтересах групи ДТЕК.

Народна депутатка 8 скликання Вікторія Войціцька в ефірі 24 каналу розповіла, що в самій заяві не перераховуються прізвища. Але конкретно зазначається, що триває тиск в інтересах групи ДТЕК.

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Як повідомила пресслужба НКРЕКП, останнім часом група депутатів системно вчиняє тиск на членів Нацкомісії. Такі дії групи нардепів члени Регулятора пов’язують з лобіюванням інтересів енергетичного холдингу ДТЕК.

"Сьогодні і ДТЕК, і Ахметов активізувалися на всіх фронтах, маючи, фактично, підконтрольного прем'єр-міністра. Вони намагаються контролювати САП, суддів і ще й втручатися через депутатів в роботу незалежного регулятора", – зауважила економістка.

За її словами, в Ахметова є величезна кількість людей, які на нього працюють, і яких він використовує. Зокрема, експертка у сфері енергетики пригадала страйки шахтарів, організовані за попередньої влади.

Крім цього, підприємства олігарха контролюють значну частину експортних надходжень на рахунки країни. Він є одним з основних гравців в економіці. Маючи такі важелі впливу і тиску, менеджмент Ахметова намагається зберегти ті прибутки, які в них були, і захистити свої позиції.

Ахметов хоче, аби справу "Роттердам+" закрили

Журналісти програми "Схеми" провели розслідування і встановили, що перший помічник президента Сергій Шефір таємно відвідував маєток Ріната Ахметова.

Вікторія Войціцька відзначила, що в олігарха, попри певні проблеми з різною владою на початку, завжди знаходилися різні шляхи тиску, щоб отримати зиск.

На сьогодні зиск полягає в тому, щоб закрити цю справу і зробити все, аби ніхто не був покараний за це,

– пояснила вона.

Екснардепка пригадала: формула "Роттердам+" призвела до того, що свого часу підвищувалась ціна на електроенергію, яка є базовою для виробництва величезної кількості товарів та послуг.