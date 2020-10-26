Air Arabia відновила польоти в Україну: що відомо про рейси та вартість квитків
Літаки авіакомпанії Air Arabia знову здійснюють рейси до України. Перший з них відбувся ввчері 25 жовтня за маршрутом Шарджа – Київ. Полетіти до Об'єднаних Арабських Еміратів можна, заплативши за квиток від 7 тисяч гривень.
Вперше після перерви літак Air Arabia приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 22:00 25 жовтня. Про це повідомили у Центрі транспортних стратегій.
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Вже через 1 годину 20 хвилин літак знову вирушив до Еміратів.
Що відомо про відновлені рейси до ОАЕ
- Рейси за маршрутом Шарджа – Київ виконуватимуть 4 рази на тиждень: у середу, п'ятницю, суботу та неділю.
- Мінімальна вартість квитка – 7 172 гривні.
- До вильоту громадяни України повинні надати результат негативного ПЛР-тесту – англійською мовою з печаткою лабораторії.
- Тест має бути зроблений не раніше, ніж за 96 годин до вильоту.
- Після прибуття до Шарджі на пасажирів чекає новий тест.
Зазначимо, що дітям до 12 років надавати результати тесту не треба. Також ця вимога не поширюється на осіб з інвалідністю.
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