Літаки авіакомпанії Air Arabia знову здійснюють рейси до України. Перший з них відбувся ввчері 25 жовтня за маршрутом Шарджа – Київ. Полетіти до Об'єднаних Арабських Еміратів можна, заплативши за квиток від 7 тисяч гривень.

Вперше після перерви літак Air Arabia приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 22:00 25 жовтня. Про це повідомили у Центрі транспортних стратегій.

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Вже через 1 годину 20 хвилин літак знову вирушив до Еміратів.

Що відомо про відновлені рейси до ОАЕ

Рейси за маршрутом Шарджа – Київ виконуватимуть 4 рази на тиждень: у середу, п'ятницю, суботу та неділю.

Мінімальна вартість квитка – 7 172 гривні.

До вильоту громадяни України повинні надати результат негативного ПЛР-тесту – англійською мовою з печаткою лабораторії.

Тест має бути зроблений не раніше, ніж за 96 годин до вильоту.

Після прибуття до Шарджі на пасажирів чекає новий тест.

Зазначимо, що дітям до 12 років надавати результати тесту не треба. Також ця вимога не поширюється на осіб з інвалідністю.



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