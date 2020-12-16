Airpods викликали резонанс у любителів компанії Apple, тому почалося виробництво другого покоління цих бездротових навушників. В тому числі, з'явилася їх Pro версія. Тож не дивно, що виробники вирішили зробити такий розподіл. Це часто зустрічається серед інших пристроїв компанії.

Однак, користувачі в якийсь час почали сумніватися у тому, чи є Airpods Pro дійсно більш "просунутою" моделлю, ніж звичайні чи є просто засобом більшого збору грошей. У цій статті обговоримо це і зробимо бездротовим навушників остаточний вирок. Ви готові?

Першу відмінність Airpods Pro від звичайної моделі видно неозброєним оком: це дизайн пристрою. Можна з упевненістю сказати, що це перші навушники з двох поколінь, які мають вушні вкладиші, до того ж, відразу трьох розмірів. За своєю суттю це внутрішньо канальні "затички", що відрізняються відмінним звуком і міцним кріпленням. Кожен навушник має укорочену "ніжку". Також від звичайної версії її відрізняє кут розташування щодо корпусу: прямий кут змінився на гострий. У комплекті є зарядний футляр. Він трохи поважчав, як і самі Airpods, але це практично не відчувається.

Випускаючи бездротові навушники з вушними вкладками, компанія Apple подбала про комфорт кожного клієнта. Їх конструкція спроєктована так, щоб максимально знизити тиск на вуха. Це досягається за допомогою наявності спеціальної порожнини конічної форми і технологічних отворів.

Новинка також порадує любителів слухати музику під дощем або у вологих місцях. Захист мікрофона і технічні складові навушників були ще більш посилені: це стосується решітки зовнішнього мікрофона, яка не пропускає всередину корпусу воду і піт (згідно зі стандартом IPX4 (IEC 60529)). Також Airpods Pro не пропускають зайвого шуму в вигляді вітру. Для збільшення періоду експлуатації та збереження якості звуку краще не використовувати бездротові навушники під час занять в басейні. Перед зарядкою не забувайте протирати їх від вологи.

Як і звичайні Airpods, Airpods Pro оснащені акселерометром. Це пристрій для розпізнавання голосу і фільтрації мікрофона. Таким чином, застосовується так звана "технологія подвійного шумозаглушення". Також на чистоту звуку в даних бездротових навушниках впливає наявність функції "прозорого" режиму. На корпусі пристрою є невеликий датчик, натиснувши на який можна зробити так, щоб сторонній звук (наприклад, звернення колеги) проникав в вухо. Музика або інше аудіо при цьому буде грати фоном, але не заважаючи вам спілкуватися. За якість звуку відповідає інтегрований підсилювач. Його головне завдання – регулювати гучність і прибирати сторонні шуми.

Одним дуже вагомим аргументом на користь Airpods Pro є можливість підстроювання звуку за формою вух користувача. Відповідає за це адаптивний еквалайзер. Завдяки йому, ви більше ніколи не почуєте ехо під час розмови по телефону через навушники.

Управління пристроєм дуже легке, з ним впорається кожен. Для перемикання мелодії необхідно натиснути на корпус навушника. Також, таким чином, ви можете відповідати на дзвінки, оскільки в Airpods Pro впроваджений модуль розпізнавання натискань. Батарея бездротових навушників тримає до 5 годин безперервного прослуховування музики без підзарядки. З підзарядкою від футляра ця цифра зростає до 24 годин. Незважаючи на це, спеціальні режими негативно позначаються на ефективності батареї: час роботи знижується до 4.5 годин.

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