Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що у Криму таки побудують опріснювальну установку на Чорноморському узбережжі. Вже навіть вирішили, хто саме це робитиме. Однак ім'я компанії Аксьонов не називає, начебто через санкційний режим. Така вода коштуватиме дорожче. Чи готові кримчани платити більше?

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у випуску: Україна запросила долучитися до Кримської платформи ще одну країну. Анексія Криму змінила оборонну стратегію країн Чорноморського регіону. Після 2014 року Туреччина, Румунія, Болгарія і Грузія мали визначитися, як захистити власні кордони від російської агресії. Шляхи обрали різні: давні суперники – стали союзниками, хтось зробив ставку на потужний флот, а хтось обрав нейтральну позицію у відносинах із Росією. Тож експерти розповіли, чи надійний суперник Ердоган. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.