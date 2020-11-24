Не допустити розкрадання майна ринку "Столичний" вимагали активісти під стінами Північного апеляційного господарського суду у Києві.

Саме тут мають розглянути рішення про зняття арешту з банківських рахунків ТОВ "Столичний", накладеного за фактом шахрайства, до якого, за їхніми словами, може бути причетна так звана Єнакіївська мафія.

Як стверджують активісти громадського об'єднання "Стопкор", власники ринку, аби не повертати 2,5 млн доларів іноземному інвестору, виводили гроші через підконтрольну компанію та ініціювали фіктивне банкрутство "Столичного".

"Зараз запроваджена кримінальна справа щодо шахрайства зі сторони адміністрації та власників ринку. Кінцевими бенефіціарними власниками даного ринку є люди, які пов'язані безпосередньо з Юрієм Іванющенком, так званим Єнакієвським. Людиною біглого президента Януковича. Кошти, які ринок збирає з підприємців та прибуток ринку можуть йти на спонсорування сепаратизму. І ми тут для того, щоб цю ситуацію донести до суду, аби він врахував інтереси держави та інтереси приватних підприємців, котрі там працюють, а також не дав зняти обтяження з цих рахунків", – поділився громадський активіст ГО "Стоп Корупція" Роман Литвин.

За словами активістів, підприємці скаржаться на тиск з боку адміністрації "Столичного" та необгрунтоване збільшення платні за оренду місць на ринку.

"Адміністрація втратила можливість отримувати кошти через арешт рахунку. Але для того, щоб продовжити збагачуватись, вони почали обкладати підприємців додатковими зборами та платежами", – зауважив активіст Георгій Жариков.

Засідання суду апеляційної інстанції, на якому адвокати "Столичного" намагатимуться зняти арешт з банківських рахунків, має відбутися 25 листопада.