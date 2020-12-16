За чий рахунок живуть екологічні активісти, які, на словах, життя готові покласти за благополуччя українців? Де вони працюють?

Відповіді на ці питання ви знайдете в статті "Які скелети живуть в шафах еко-активістів з Дніпра", в якій на конкретних прикладах показано всю таємницю так званого "екологічного руху міста".

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У матеріли, зокрема, розповідається про Яніну Басисту, вона – керівник екологічної громадської організації "Екосмарт" і симпатик екологічної організації Save Dnipro.

Басиста, судячи з її сторінці у фейсбук, їздить на міжнародні екологічні форуми і зворушливо захищає природу. Загалом, справжній громадський діяч.

Але є і зворотна сторона життя еко-активісти, пише автор статті. Басиста, згідно з даними Ю-контрол, є засновником скандальної фірми ТОВ "АЛЬТЕРРА ЕКО", яка господарює на комунальному сміттєвому полігоні Дніпра, що поблизу Діївки. Зареєстрована в Кіпрському офшорі компанія "АЛЬТЕРРА ЕКО" колись нібито вклала в облаштування полігону 6 мільйонів гривень і тепер господарює за договором аутсорсингу на тамтешньої землі.

Комунальний полігон під назвою "Комплекс раціонального використання та збереження побутових відходів "Правобережний" відкрили в листопаді 2012 року неподалік від Діївки. Тодішнє керівництво Дніпра запевняло, що полігон побудований за всіма правилами, з дотриманням всіх природоохоронних норм. У ЗМІ повідомлялося, що місто заплатило 2 мільйона гривень за проєкт, а 6 – вклали інвестори. Звалище запустили в рекордні терміни – за три місяці.

Полігон ТПВ знаходиться на балансі міського комунального підприємства "Еко Дніпро". Але прокуратура підозрює, що з цим полігоном не все так чисто – з 2014 до 2016 року комунальне підприємство міськради Дніпра "Еко Дніпро" перерахувало на рахунки "АЛЬТЕРРА ЕКО" 2,5 мільйона гривень за роботи, виконані не в повному обсязі. Ці гроші фірма перерахувала на рахунки фіктивних підприємств.

Тим часом, офіційний полігон в Діївці обріс незаконними "супутниками" і ромськими таборами. І весь цей конгломерат чадить, смердить, труїть навколишнє середовище...

Детальніше про діяльність Яніни Басистої читайте в статті "Які скелети живуть в шафах еко-активістів з Дніпра".