Оболонський райсуд Києва оштрафував активістку руху Femen, яка 25 жовтня зустріла президента Володимира Зеленського біля дільниці, оголивши нижню частину тіла. Так, її звинуватили у дрібному хуліганстві та покарали штрафом у 85 гривень.

Зауважимо, що на вивороті спідниці, яку активістка підняла перед президентом, писало Zexit (схоже, на лад Brexit). Ймовірно, таким чином своїм протестом активістка вимагала у президента скласти повноваження, хоча сама на запитання журналістів тоді відповіла: "Все написано на тілі". Своє рішення супроти дівчини суд оголосив 1 грудня, інформують "Українські новини" з посиланням на прессекретаря суду Іванну Свинаренко.

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Справу розглядав черговий суддя. Активістці призначили покарання за статтею 173 "Дрібне хуліганство" Кодексу про адміністративні правопорушення, а саме – штраф у розмірі 85 гривень.

Зауважимо, що днями ще одна активістка Femen влаштувала голий протест під Офісом Президента. Вона виступала проти насильства.

Відео інциденту з активісткою Femen і Зеленським на дільниці:

Коротко про рух Femen