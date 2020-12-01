Активістку Femen, яка без спідньої білизни зустріла Зеленського біля дільниці, оштрафували
Оболонський райсуд Києва оштрафував активістку руху Femen, яка 25 жовтня зустріла президента Володимира Зеленського біля дільниці, оголивши нижню частину тіла. Так, її звинуватили у дрібному хуліганстві та покарали штрафом у 85 гривень.
Зауважимо, що на вивороті спідниці, яку активістка підняла перед президентом, писало Zexit (схоже, на лад Brexit). Ймовірно, таким чином своїм протестом активістка вимагала у президента скласти повноваження, хоча сама на запитання журналістів тоді відповіла: "Все написано на тілі". Своє рішення супроти дівчини суд оголосив 1 грудня, інформують "Українські новини" з посиланням на прессекретаря суду Іванну Свинаренко.
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Справу розглядав черговий суддя. Активістці призначили покарання за статтею 173 "Дрібне хуліганство" Кодексу про адміністративні правопорушення, а саме – штраф у розмірі 85 гривень.
Зауважимо, що днями ще одна активістка Femen влаштувала голий протест під Офісом Президента. Вона виступала проти насильства.
Відео інциденту з активісткою Femen і Зеленським на дільниці:
Коротко про рух Femen
- Це міжнародний громадський рух, що має українське походження. Засновницею і керівницею руху є українська громадська діячка Ганна Гуцол.
- Організація почала свою діяльність у 2008 році, а вже з середини 2009-го стала більш відомою.
- Активістки Femen прославилися скандальними акціями протесту щодо питань дискримінації жінок, корупції, тоталітаризму тощо. Під час цих заходів вони оголюють груди.
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