Кирило Сазонов прокоментував акцію протесту під міською адміністрацією.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Пальчевський досить жорстко зіграв. За правилами, але жорстко. Що і потрібно за кілька днів до виборів. Тому що коли перспективи при владі побоювань не викликають – підкуповувати не потрібно. А ось мітинг й сотні тисяч підписів під скаргами – це вже реальність. І дуже неприємна реальність для міського голови. Так що заяви про перемогу чинного мера в першому турі викликають дуже великі сумніви", – ствердив Сазонов.

Також експерт розповів, завдяки чому Пальчевський – головний претендент на вихід у другий тур виборів мера Києва.

Реклама на бордах і в інтернеті є у всіх кандидатів, а обійти всі райони, зібрати скарги киян на невиконані обіцянки і сотні тисяч підписів під такими заявами – аргумент. І в другому турі ця проблема у політтехнологів Кличка нікуди не дінеться. Пальчевський буде бити його за кожну невиконану обіцянку, за кожен прокол. А протестний електорат у другому турі – серйозний фактор,

– запевняє він.

Сьогодні кияни під КМДА нагадали Віталію Кличку про його невиконані обіцянки та висловили підтримку Пальчевському.