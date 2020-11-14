Грузинська опозиція організувала акцію протесту біля парламенту країни у Тбілісі 14 листопада. Учасники заходу вважають результати парламентських виборів сфальсифікованими і закликають визнати їх нелегітимними.

Біля парламенту встановили сцену, з якої й виступили лідери опозиційних сил. Про це повідомляє Sputnik Грузія.

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Які вимоги опозиції:

Відставка ЦВК.

Нове формування виборчої адміністрації.

Проведення дострокових виборів.

Звільнення політв'язнів.

Акція тривала кілька годин. Наступного разу опозиціонери планують зібратись 17 та 21 листопада. Саме 17 листопада в Грузії приїде з візитом держсекретар США Майкл Помпео.

Зверніть увагу! Влада уже розпочала переговори з представниками опозиційних сил. Вони відбуваються за посередництва дипломатів.

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