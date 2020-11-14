На захист голосів: біля парламенту Грузії зібрали акцію протесту – відео
Грузинська опозиція організувала акцію протесту біля парламенту країни у Тбілісі 14 листопада. Учасники заходу вважають результати парламентських виборів сфальсифікованими і закликають визнати їх нелегітимними.
Біля парламенту встановили сцену, з якої й виступили лідери опозиційних сил. Про це повідомляє Sputnik Грузія.
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Які вимоги опозиції:
- Відставка ЦВК.
- Нове формування виборчої адміністрації.
- Проведення дострокових виборів.
- Звільнення політв'язнів.
Акція тривала кілька годин. Наступного разу опозиціонери планують зібратись 17 та 21 листопада. Саме 17 листопада в Грузії приїде з візитом держсекретар США Майкл Помпео.
Головне про протести у Грузії
- Протести у Грузії спровокували результати виборів у парламент, які провели 31 жовтня.
- Владна партія "Грузинська мрія – Демократична Грузія" олігарха Бідзіна Іванішвілі, згідно з офіційними результатами, здобула перемогу й одноосібну більшість у парламенті.
- Також у парламент пройшли 8 опозиційних політичних сил, проте жодна з них незгодна з результатами виборів.
- Опозиціонери заявили, що відмовляються від депутатства.
- Під час акцій протесту у Тбілісі постраждали щонайменше 30 осіб.
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