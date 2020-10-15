Рідні полонених і зниклих військових на Донбасі пікетують Офіс Зеленського: їхні вимоги
До 50 людей зібралися 15 жовтня під Офісом Президента. Там рідні та близькі українських полонених й безвісти зниклих на Донбасі влаштували акцію "Прийшов час бути почутими".
У руках люди тримали фотографії зниклих та полонених. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Учасники акції повторили вимоги, озвучені на акції "Нагадай про кожного". Через нетривалий час до людей вийшов представник Офісу Президента і запросив їх всередину для спілкування. Про результати зустрічі – наразі невідомо.
Головні вимоги
- Ухвалення закону про полонених, який законодавчо б зафіксував правовий статус та закріпив необхідну соціальну допомогу.
- Ухвалення закону про воєнні злочини, що дозволив би українським судам виносити вироки воєнним злочинцям, згідно з нормами міжнародного права.
- Забезпечення роботи Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти.
- Призначення відповідальної особи при Офісі Президента з питань полонених і зниклих безвісти для покращення комунікації і координації між родинами полонених і зниклих безвісти, експолоненими та державними органами.
Зауважимо, що 10 жовтня в низці українських міст відбулася акція на підтримку українських полонених і безвісти зниклих.
Пікет під Офісом Президента / Фото "Радіо Свобода"
Людей пустили всередину / Фото "Радіо Свобода"
Коли може відбутися наступний обмін полоненими
- На початку серпня голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв про підготовку нового обміну в форматі "100 на 100". Єрмак висловив тоді надію, що обмін відбудеться "скоро", але точної дати не назвав.
- За його словами, Президент України Володимир Зеленський в останній розмові з Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар з окупованого Криму.
- Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Тоді з полону звільнили 20 українців.