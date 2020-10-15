До 50 людей зібралися 15 жовтня під Офісом Президента. Там рідні та близькі українських полонених й безвісти зниклих на Донбасі влаштували акцію "Прийшов час бути почутими".

У руках люди тримали фотографії зниклих та полонених. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Учасники акції повторили вимоги, озвучені на акції "Нагадай про кожного". Через нетривалий час до людей вийшов представник Офісу Президента і запросив їх всередину для спілкування. Про результати зустрічі – наразі невідомо.

Головні вимоги

Ухвалення закону про полонених, який законодавчо б зафіксував правовий статус та закріпив необхідну соціальну допомогу. Ухвалення закону про воєнні злочини, що дозволив би українським судам виносити вироки воєнним злочинцям, згідно з нормами міжнародного права. Забезпечення роботи Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти. Призначення відповідальної особи при Офісі Президента з питань полонених і зниклих безвісти для покращення комунікації і координації між родинами полонених і зниклих безвісти, експолоненими та державними органами.

Зауважимо, що 10 жовтня в низці українських міст відбулася акція на підтримку українських полонених і безвісти зниклих.



Пікет під Офісом Президента / Фото "Радіо Свобода"



Людей пустили всередину / Фото "Радіо Свобода"

Коли може відбутися наступний обмін полоненими