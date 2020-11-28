У Білорусі тривають протести. 28 листопада тут у різних куточках відбулася акція солідарності із затриманими лікарем швидкої Артемом Сорокіним і журналісткою Катериною Борисевич. Отримала вона назву "Нуль проміле" та частково стосується смерті Романа Бондаренка.

Деталі акції "Нуль проміле" у Білорусі За даними опозиційних білоруських ЗМІ, подібні протести пройшли у Мінську, Вітебську, Вілейському районі, Радошковичах і навіть українській Одесі. Про це повідомляє 24 канал. Радимо ознайомитися Більше, ніж перемога: 100 днів протестів у Білорусі Акція "Нуль проміле" 28 листопада в Білорусі / Фото TUT.by, соцмереж Люди вишикувалися вздовж стін коридору лікарні, тримаючи в руках аркуші з написом "0 проміле". Долучилися до протестів також айтішники. Айтішники долучилися до акції "Нуль проміле": відео До слова, 24 листопада лікарі і журналісти Білорусі проводили аналогічну акцію. Чому люди протестують Артем Сорокін уже понад тиждень перебуває у КДБ. Його Генпрокуратура Білорусі підозрює в розкритті медичної таємниці про смерть Романа Бондаренка.

Щодо Катерини Борисевич, то це журналістка популярного опозиційного білоруського порталу TUT.by. Вона про вищевикладене написала статтю.

Романа Бондаренка 11 листопада викрали невідомі в масках з так званої площі Змін. Через кілька годин 31-річного чоловіка з важкими травмами доправили до лікарні. Тут він 12 листопада помер.

Поліція стверджувала, що Бондаренко був напідпитку, однак лікар Артем Сорокін спростував ці заяви, оприлюднивши інформацію про те, що в крові померлого алкоголю не було, тобто "нуль проміле алкоголю".