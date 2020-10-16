Необґрунтовані темпи підвищення акцизів на тютюнові вироби сприяють зростанню нелегального ринку сигарет.

Про це заявила директор з корпоративних та правових питань "Імперіал Тобакко" Юлія Завалішина в інтерв'ю Delo.ua. За прогнозами компанії, до 2020 року загальний обсяг ринку тютюнових виробів в Україні скоротиться до 45,2 млрд. У першому півріччі ринок вже зменшився на 14%, оскільки курці переключаються на нелегальні цигарки.

Через високі темпи підвищення акцизів на тютюнові вироби ціна за пачку зростає швидше, ніж середній рівень доходу в Україні. Нелегальний продукт стає привабливим для курця – він коштує на порядок дешевше, оскільки з нього не платяться податки, зазначає Завалішина.

Втрати України від нелегального обігу тютюнових виробів становлять понад 4 мільярдів гривень на рік. Податкова політика останніх років негативно вплинула на ринок тютюнових виробів і стала неефективним інструментом для отримання додаткових надходжень до бюджету.

За останні три роки легальний ринок тютюнових виробів скоротився на 32%, натомість торгівля нелегальними сигаретами збільшилася майже в 7 разів.

Попри збільшення ставок акцизу в середньому на 25% у 2019 році, обсяг надходжень до бюджету у 2019 році залишився на рівні попереднього року. Починаючи з 2018 року не виконується план надходжень до державного бюджету: у 2018 році невиконання плану склало 5 млрд грн, а у 2019-му – вже 14 млрд грн,

– пояснює Завалішина.

За розрахунками "Імперіал Тобакко", до 2030 року ефективне зростання ставок акцизного збору на тютюнові вироби має бути на рівні 10% в рік. Це дасть можливість стабілізувати ситуацію, як на тютюновому ринку, так і з надходженнями в бюджет від тютюнової галузі.