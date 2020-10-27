Українці, на яких у Єгипті напала акула, купалися у місці, де заборонене підводне плавання. Інцидент трапився 26 жовтня, коли вони займалися снорклінгом.

Потерпілий 12-річний хлопчик перебуває у важкому стані, а його мати – у задовільному. Про це речниця МЗС України Катерина Зеленко розповіла у коментарі hromadske.

Деталі трагедії У Єгипті акула покусала українців: дитина втратила частину руки та перебуває в реанімації

Українці купалися у забороненому місці

Українське посольство в Єгипті повідомило, що українці відпочивали у Шарм-ель-Шейху з 20 жовтня. Акула напала на них, коли ті займалися снорклінгом (вид підводного плавання – 24 канал) у національному заповіднику Рас-Мохаммед.

Вони перебували на території заповідника, де діє офіційна заборона на будь-які види підводного плавання,

– підкреслили в українському МЗС.

У відомстві також закликали усіх українців, які приїжджають на відпочинок у Єгипет, дотримуватися вимог місцевих органів влади та застережень представників туроператорів.

Що відомо про стан потерпілих

Дитині довелося ампутувати руку, хлопчику вже зробили одну з двох запланованих операцій. Наразі він перебуває у реанімації. Його матір вже перевели до стаціонарної палати, стан жінки – задовільний.

У МЗС наголосили, що про евакуацію сім'ї в Україну наразі не йдеться. Дипломати підтримують зв'язок з рідними потерпілих, адміністрацією лікарні та туроператором Join UP, послугами якого користувалися українці.