Українські туристи, які відпочивали у Єгипті, 25 жовтня серйозно постраждали від нападу акули у морі. 12-річному хлопчику та його матері надають всю необхідну допомогу. На жаль, дитина перебуває у реанімації, медики не змогли врятувати його руку, яка була поранена найбільше.

Спочатку у Державному агентстві розвитку туризму України повідомили, що туристи постраждали під час снорклінгу. Однак туристична агенція Join UP уточнила, що українці занурювались з аквалангом з екскурсійних яхт.

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Деталі трагедії

Акула напала на хлопчика та його матір, вона отримала глибокі рани від укусів акули. Дитина втратила частину руки нижче ліктя. Наразі хлопчик вже переніс одну операцію, завтра його оперуватимуть вдруге. Як відомо, лікування оплачує уряд Єгипту. У турагенції зазначили, що нещасний випадок не підлягає страховому відшкодуванню, адже такі розваги заборонені.

Довідка. Дайвінг – це одна з форм підводного плавання. У ньому людина, а тобто дайвер, використовує різні технічні засоби для дихання під водою. У такий спосіб може значно довше перебувати у морі чи океані.

Посольство України спілкується з рідними постраждалих. Акула покусала також інструктора, який проводив екскурсію.

Туроператор Join UP повідомив, що трагедія трапилась у Шарм-ель-Шейху на території заповіднику "Рас Мохаммед". Там, до слова, зупинка екскурсійних яхт заборонена.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, починаючи з 1 листопада 2019 року такі послуги заборонені на курортах Синаю з метою збереження підводної екосистеми,

– зазначили у Join UP.

Де українці придбали розваги

За попередньою інформацією, українці придбали послуги не у туроператора чи його партнерів.

"Спочатку туристи звернулися до гіда у готелі щодо придбання такої екскурсії. Їм відмовили та попередили, що уряд Єгипту заборонив дайвінг з плавальних засобів. Після цього туристи вирішили придбати таку послугу у третіх осіб поза межами готелю, в якому відпочивали", – пояснили у турагенції.