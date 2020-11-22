Акула вбила чоловіка біля узбережжя Австралії. Напад стався на південному узбережжі держави. Для цього регіону – це рідкий випадок.

Це вже восьмий смертельний випадок в австралійських водах у 2020 році. Про це повідомили на сайті BBC.

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Деталі нападу

Коли чоловіка дістали з води, бригада лікарів змогла лише констатувати смерть. Наразі пляж вирішили закрити, а уряд закликає людей не заходити у воду.

Як я розумію, поліція закрила пляж і досить швидко всіх вигнала. Швидка допомога повернулася, але на ній були вимкнуті всі сигнали, тож це свого роду ознака того, що сталося щось погане,

– зазначив свідок трагедії Деріл Робінсон.

Спеціальні служби почали пошук акули-вбивці.

Акули нападають на людей: що відомо

Наприкінці жовтня українські туристи, які відпочивали в Єгипті, серйозно постраждали від нападу акули у морі.

Внаслідок інциденту, 12-річний хлопець втратив частину руки.

Також від укусів акули постраждав місцевий гід. Лікарі ампутували йому ногу.

Після цього в Міністерстві охорони довкілля Єгипту повідомили про створення робочої групи, що займатиметься розслідуванням нападу акули на українських туристів.

Біля узбережжя Австралії акула напала на чоловіка: дивіться відео Associated Press