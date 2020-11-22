Акула жорстоко вбила чоловіка біля узбережжя Австралії: деталі інциденту
Акула вбила чоловіка біля узбережжя Австралії. Напад стався на південному узбережжі держави. Для цього регіону – це рідкий випадок.
Це вже восьмий смертельний випадок в австралійських водах у 2020 році. Про це повідомили на сайті BBC.
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Деталі нападу
Коли чоловіка дістали з води, бригада лікарів змогла лише констатувати смерть. Наразі пляж вирішили закрити, а уряд закликає людей не заходити у воду.
Як я розумію, поліція закрила пляж і досить швидко всіх вигнала. Швидка допомога повернулася, але на ній були вимкнуті всі сигнали, тож це свого роду ознака того, що сталося щось погане,
– зазначив свідок трагедії Деріл Робінсон.
Спеціальні служби почали пошук акули-вбивці.
Акули нападають на людей: що відомо
- Наприкінці жовтня українські туристи, які відпочивали в Єгипті, серйозно постраждали від нападу акули у морі.
- Внаслідок інциденту, 12-річний хлопець втратив частину руки.
- Також від укусів акули постраждав місцевий гід. Лікарі ампутували йому ногу.
- Після цього в Міністерстві охорони довкілля Єгипту повідомили про створення робочої групи, що займатиметься розслідуванням нападу акули на українських туристів.
Біля узбережжя Австралії акула напала на чоловіка: дивіться відео Associated Press
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