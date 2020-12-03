В акваріумі Лондона демонстрували різдвяні фільми для пінгвінів Дженту. Так тварин готували до повернення відвідувачів після перерви через коронавірус.

Телевізори, на яких показували фільм "Ельф", розмістили за межами вольєра для пінгвінів Дженту. Про це повідомляє Daily Mail.

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Так тварин готували до відновлення роботи акваріуму. Через карантин заклад давно не приймав відвідувачів.

У лондонському акваріумі Sea Life ми завжди шукаємо нові та інноваційні способи розважити та залучити всіх тварин у процес нашого вдосконалення,

– зазначила працівниця акваріуму Лія Петтіт.

За її словами, пінгвіни насолоджувалися святковими фільмами. Однак ще більше вони чекали на повернення реальних гостей.

До слова, Лондонський акваріум був закритий з 5 листопада. І лише 2 грудня відновив роботу знову.

Що відомо про акваріум Sea Life? Розташований на першому поверсі графства Холл, що на південному березі річки Темзи в центрі Лондона. Він відкрився в березні 1997 року і щорічно приймає приблизно 1 мільйон відвідувачів.

У акваріумі Лондона пінгвінам показували святкові фільми: Фото РА

Пінгвіни дивляться різдвяні фільми в акваріумі Sea Life: відео