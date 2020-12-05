Вітер і високі хвилі: на акваторії Чорного та Азовського морів оголосили штормове попередження
Вдень 6 грудня на акваторії Азовського моря очікують пориви вітру до 25 – 30 метрів за секунду, а також високі хвилі. Через це там оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.
Про негоду, яка у неділю, 6 грудня, буде на Азовському морі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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На акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру до 25 – 30 метрів за секунду, висота хвиль становитиме 15 – 20 дециметрів.
Погіршиться погода також у портах Маріуполь і Бердянськ. Там пориви вітру сягатимуть 25 – 30 метрів за секунду, а висота хвиль буде 13 – 15 дециметрів.
Через це на акваторії Чорного та Азовського морів оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.
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