Вдень 6 грудня на акваторії Азовського моря очікують пориви вітру до 25 – 30 метрів за секунду, а також високі хвилі. Через це там оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Про негоду, яка у неділю, 6 грудня, буде на Азовському морі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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На акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру до 25 – 30 метрів за секунду, висота хвиль становитиме 15 – 20 дециметрів.

Погіршиться погода також у портах Маріуполь і Бердянськ. Там пориви вітру сягатимуть 25 – 30 метрів за секунду, а висота хвиль буде 13 – 15 дециметрів.

Через це на акваторії Чорного та Азовського морів оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Зверніть увагу! За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 6 грудня хмарно буле тільки на заході та південному сході. На решті територій світитиме сонце. Крім того, дутиме сильний південно-східний вітер. Найтепліше буде на заході та півдні – до +5 градусів, найхолодніше – на сході – до -11 градусів.