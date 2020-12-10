В Албанії поліція застрелила чоловіка через порушення карантину: спалахнули масові протести
У столиці Албанії місті Тирані 9 грудня спалахнули масові протести через вбивство 25-річного Клодіана Рашу. Його застрелила поліція через порушення комендантської години у країні.
Силовики заявили, що Рашу нібито не виконав наказ зупинитися. Про це повідомляє Euronews.
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Чоловіка застрелили близько 01:05 приблизно за 100 метрів від його будинку.
Акцію протесту організували учасники Молодіжного форуму Демократичної партії. Вони прийшли під міністерство внутрішніх справ. Люди вимагають справедливо розслідувати вбивство, а також наполягають, що очільник місцевої поліції має подати у відставку.
Вчинення такого вбивства є безвідповідальним. Ми хочемо справедливості для Клодіана і вимагаємо, щоб Сандер Ллешай (міністр внутрішніх справ Албанії – 24 канал) подав у відставку,
– заявив один із протестувальників.
Масові протести в Албанії: дивіться відео
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