У столиці Албанії місті Тирані 9 грудня спалахнули масові протести через вбивство 25-річного Клодіана Рашу. Його застрелила поліція через порушення комендантської години у країні.

Силовики заявили, що Рашу нібито не виконав наказ зупинитися. Про це повідомляє Euronews.

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Чоловіка застрелили близько 01:05 приблизно за 100 метрів від його будинку.

Акцію протесту організували учасники Молодіжного форуму Демократичної партії. Вони прийшли під міністерство внутрішніх справ. Люди вимагають справедливо розслідувати вбивство, а також наполягають, що очільник місцевої поліції має подати у відставку.

Вчинення такого вбивства є безвідповідальним. Ми хочемо справедливості для Клодіана і вимагаємо, щоб Сандер Ллешай (міністр внутрішніх справ Албанії – 24 канал) подав у відставку,

– заявив один із протестувальників.

Зверніть увагу! У листопаді через погіршення ситуації з коронавірусом Албанія запровадила комендантську годину. Усього від початку пандемії в Албанії виявили 45 188 заражених. Помер 951 інфікований.

Масові протести в Албанії: дивіться відео