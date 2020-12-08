5 мільярдів доларів за Нагірний Карабах: злили розмову президентів Вірменії та Білорусі
У мережу злили розмову президента Білорусі Олександра Лукашенка з колишнім лідером Вірменії Сержом Саргсяном у 2016 році. У ній обговорювали пропозицію Азербайджану – 5 мільярдів доларів за вихід Вірменії з Нагірного Карабаху. Ба більше, про неї знали далеко за межами двох держав.
Запис розмови між Лукашенком і Саргсяном опублікував вірменський ютуб-канал ArmTops TV.
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Розмову записали на непублічній зустрічі двох лідерів у жовтня 2016 року. Це відбулося на сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), через пів року після так званої чотириденної війни.
У ході обговорення Олександр Лукашенко переконує Сержа Саргсяна, що його позиція щодо Нагірного Карабаху доволі слабка. Мовляв, єдиний його аргумент – це те, що після звільнення тих територій Азербайджан зайде й на територію Вірменії.
У відповідь тогочасний вірменський президент не розуміє, чому позиція "занадто слабка". Він наголошує, що не збирається просто так віддавати Нагірний Карабах.
Як просто так? Він заплатить. Він же тобі пропонував 5 мільярдів на першому етапі,
– заявив Олександр Лукашенко.
Зі свого боку Серж Саргсян заявив, що дасть Ільхаму Алієву 6 мільярдів, але нехай Азербайджан відмовиться від тих районів. Він запевнив, що не відмовиться від Карабаху, бо в ході війни там загинули 5 тисяч вірмен.
До слова, у колишнього вірменського президента вже підтвердили справжність цієї розмови. У його оточенні лише висловили здивування щодо того, як ця розмова потрапила в мережу.
Розмова Олександра Лукашенка й Сержа Саргсяна: дивіться відео
Що таке було у 2016 році в Карабаху:
- Саме тоді відбулося найбільше після 90-их загострення в Нагірному Карабаху. Винятком є лише загострення 2020 року, але до цього залишалося ще понад 4 роки.
- Період загострення на початку квітня 2016 року отримав назву чотириденної війни. Тоді внаслідок двосторонніх обстрілів загинули кілька сотень військових.
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