У мережу злили розмову президента Білорусі Олександра Лукашенка з колишнім лідером Вірменії Сержом Саргсяном у 2016 році. У ній обговорювали пропозицію Азербайджану – 5 мільярдів доларів за вихід Вірменії з Нагірного Карабаху. Ба більше, про неї знали далеко за межами двох держав.

Запис розмови між Лукашенком і Саргсяном опублікував вірменський ютуб-канал ArmTops TV.

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Розмову записали на непублічній зустрічі двох лідерів у жовтня 2016 року. Це відбулося на сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), через пів року після так званої чотириденної війни.

У ході обговорення Олександр Лукашенко переконує Сержа Саргсяна, що його позиція щодо Нагірного Карабаху доволі слабка. Мовляв, єдиний його аргумент – це те, що після звільнення тих територій Азербайджан зайде й на територію Вірменії.

У відповідь тогочасний вірменський президент не розуміє, чому позиція "занадто слабка". Він наголошує, що не збирається просто так віддавати Нагірний Карабах.

Як просто так? Він заплатить. Він же тобі пропонував 5 мільярдів на першому етапі,

– заявив Олександр Лукашенко.

Зі свого боку Серж Саргсян заявив, що дасть Ільхаму Алієву 6 мільярдів, але нехай Азербайджан відмовиться від тих районів. Він запевнив, що не відмовиться від Карабаху, бо в ході війни там загинули 5 тисяч вірмен.

До слова, у колишнього вірменського президента вже підтвердили справжність цієї розмови. У його оточенні лише висловили здивування щодо того, як ця розмова потрапила в мережу.

Розмова Олександра Лукашенка й Сержа Саргсяна: дивіться відео

Що таке було у 2016 році в Карабаху: