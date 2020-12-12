Алієв назвав Вірменію винною у порушенні режиму тиші у Карабасі
Міністерство оборони Вірменії 12 грудня повідомило про наступ Азербайджану у Нагірному Карабасі. Порушення режиму припинення вогню підтвердила і російська сторона. Глава Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що ситуацію спровокували вірменські бойовики.
Алієв порадив Вірменії не "починати знову"
Алієв зазначив, що порушення режиму тиші, зафіксоване у Карабасі спровокувала вірменська сторона. Про це глава Азербайджану заявив під час зустрічі зі співголовами Мінської групи від Франції та США, інформує ТАСС.
Важливо Азербайджан розпочав новий наступ у Нагірному Карабасі, – Міноборони Вірменії
В даний час там перебувають російські миротворці, вони приступили до діяльності. Ситуація в певній мірі стабільна, незважаючи на те, що мені зараз повідомили, що вчора або вірменські бойовики, або залишки так званої вірменської армії здійснили деякі теракти,
– сказав Алієв.
Також президент Азербайджану наголосив, що ситуація викликає занепокоєння і порадив владі Вірменії "не починати знову".
Алієв наголосив, що вважає роботу Мінської групи – "безрезультатною" у вирішенні конфлікту у Карабасі, проте він не заперечував проти їхнього приїзду до Баку, повідомляє Sputnik Вірменії.
Головне про протистояння у Нагірному Карабасі:
- Активні бойові дії у Карабасі відновились наприкінці вересня 2020 року.
- Після потужного наступу у Карабаху Вірменія погодилась підписати угоду про припинення вогню з Азербайджаном та Вірменією.
- У Вірменії підписання угоди викликало хвилю протестів, адже крок прем'єра Пашиняна сприйняли, як капітуляцію.
- Натомість у Азербайджані пройшов парад перемоги. Запросили на захід і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
- 12 грудня 2020 року Вірменія заявила про порушення режиму тиші з боку Азербайджану. Наступ почався в напрямку населених пунктів Старий Таглар і Хцаберд.
- Наразі до цих сіл прибули російські миротворці.
- У Кремлі підтвердили перший випадок порушення режиму припинення вогню з моменту завершення конфлікту. Це порушення наразі залишається єдиним.
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