Міністерство оборони Вірменії 12 грудня повідомило про наступ Азербайджану у Нагірному Карабасі. Порушення режиму припинення вогню підтвердила і російська сторона. Глава Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що ситуацію спровокували вірменські бойовики.

Алієв порадив Вірменії не "починати знову"

Алієв зазначив, що порушення режиму тиші, зафіксоване у Карабасі спровокувала вірменська сторона. Про це глава Азербайджану заявив під час зустрічі зі співголовами Мінської групи від Франції та США, інформує ТАСС.

Важливо Азербайджан розпочав новий наступ у Нагірному Карабасі, – Міноборони Вірменії

В даний час там перебувають російські миротворці, вони приступили до діяльності. Ситуація в певній мірі стабільна, незважаючи на те, що мені зараз повідомили, що вчора або вірменські бойовики, або залишки так званої вірменської армії здійснили деякі теракти,

– сказав Алієв.

Також президент Азербайджану наголосив, що ситуація викликає занепокоєння і порадив владі Вірменії "не починати знову".

Алієв наголосив, що вважає роботу Мінської групи – "безрезультатною" у вирішенні конфлікту у Карабасі, проте він не заперечував проти їхнього приїзду до Баку, повідомляє Sputnik Вірменії.

Зверніть увагу! У Міноборони Азербайджану запевнили, що режиму припинення бойових дій у Нагірному Карабасі дотримуються. Начебто, порушення були лише з вірменської сторони.

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