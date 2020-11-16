Президент Азербайджану Ільхам Алієв прибув до Нагірного Карабаху. Йдеться про ту частину спірних територій, що повернулися під контроль Азербайджану після збройного конфлікту з Вірменією.

Президентський кортеж Алієва помітили у Горадізі Фізулинського району Нагірного Карабаху. Відповідне відео з’явилося на ютюб-каналі "Правда или Факты".

Тим часом Армія оборони Нагірного Карабаху збереже свій статус і розвиватиметься, – прем'єр Вірменії

На ролику видно, як з одного з автомобілів президентського кортежу виходить Алієв у військовій формі. Він вітає людей навколо, а ті аплодують та зустрічають його радісними вигуками.

Згодом люди почали скандувати: "Карабах!".

Алієв у Нагірному Карабасі: відео

Зверніть увагу! 10 листопада Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про мир у Нагірному Карабасі. Договір означає фактичну капітуляцію Вірменії у протистоянні, що поновилося у регіоні в вересні.



У Єревані обурені люди захопили будівлю уряду та парламенту та навіть побили спікера. Сам глава уряду Нікол Пашинян повідомив, що іншого виходу, окрім угоди, у нього не було, оскільки якби він не поставив свій підпис під документом, то 20 тисяч вірменських воїнів могли опинитися в оточенні.

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