Алієв прибув до Нагірного Карабаху: як його там зустріли – відео
Президент Азербайджану Ільхам Алієв прибув до Нагірного Карабаху. Йдеться про ту частину спірних територій, що повернулися під контроль Азербайджану після збройного конфлікту з Вірменією.
Президентський кортеж Алієва помітили у Горадізі Фізулинського району Нагірного Карабаху. Відповідне відео з’явилося на ютюб-каналі "Правда или Факты".
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На ролику видно, як з одного з автомобілів президентського кортежу виходить Алієв у військовій формі. Він вітає людей навколо, а ті аплодують та зустрічають його радісними вигуками.
Згодом люди почали скандувати: "Карабах!".
Алієв у Нагірному Карабасі: відео
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