Президент Азербайджану Ільхам Алієв 4 жовтня дав інтерв'ю арабському каналу "Аль-Арабія". Під час розмови політик заявив: ситуація з Нагірним Карабахом може мати військове розв'язання.

Текст заяви Ільхама Алієва опубліковано на офіційному сайті президента Азербайджану.

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Я часто чую, що у конфлікту немає військового рішення. По-перше, я не згоден з цим. По-друге, якщо немає військового рішення – дайте нам невійськове рішення, дайте нам дипломатичне вирішення,

– сказав Алієв.

За його словами, існують резолюції Радбезу ООН, які вимагають від Вірменії виведення військ з окупованих територій. Але ситуація не змінюється вже багато років.

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"Ми ведемо переговори з 1992 року. Було якесь дипломатичне вирішення за ці 28 років? Ні", – зазначив президент Азербайджану. І додав, що конфлікт заморожений вже 30 років, азербайджанці ж не мають наміру чекати ще 30.

Якщо міжнародній спільноті не вдасться забезпечити виконання міжнародних резолюцій, Азербайджан зробить це сам. Таке теж буває,

– вважає Алієв.

Що відбувається між Вірменією та Азербайджаном? Масштабні бойові дії почалися 27 вересня та тривають уже тиждень. У провокації конфлікту сторони звинувачують одна одну.



В Азербайджані, Вірменії та невизнаній республіці Арцах (Нагірний Карабах) оголосили воєнний стан і мобілізацію. Країни заявляють про сотні загиблих і поранених серед військових і цивільних.



Міжнародна спільнота мало не в один голос закликає до припинення боїв та повернення за стіл переговорів. Хіба ось Туреччина висловила пряму підтримку Азербайджану.



Зауважимо, що боротьба за Нагірний Карабах (населений вірменами регіон у складі Азербайджану) триває вже понад століття.

Президент Азербайджану висловив вимоги до Вірменії, за яких, на його переконання, можливе встановлення миру:

Припинити окупацію територій Азербайджану.

Вивести свої війська або хоча б надати план їхнього виведення.

А ще прем'єр Вірменії, який сказав, що "Карабах – це Вірменія", повинен вибачитися і сказати: "Карабах – це не Вірменія". Тільки тоді ми зупинимося,

– підсумував Ільхам Алієв.

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