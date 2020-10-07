Вірменія хоче втягнути у конфлікт у Нагірному Карабасі Організацію Договору про колективну безпеку. Крім цього, країна хоче залучити європейські країни.

Натомість в Азербайджані вважають, що конфлікт не повинен виходити за межі країн. Про це сказав президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю російському "Першому каналу".

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Вірменська сторона намагається втягнути в це протистояння ОДКБ, намагається втягнути європейські країни та намагається інтернаціоналізувати конфлікт,

– наголосив Алієв.

За словами Алієва, конфлікт наразі не виходить на територію Вірменії. Президент стверджує, що попри артобстріли з вірменської території, Азербайджан на територію Вірменії не заходить.

Що таке Організація Договору про колективну безпеку? Це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. В рамках організації проводять спецоперації для протидії наркотрафіку, кіберзлочинністю та нелегалам.