Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Туреччина та Росія мають рівноправні ролі у вирішенні конфлікту в Нагірному Карабасі. У Кремлі додали, що взаємодія країн відбуватиметься через моніторинговий центр.

Алієв розповів про роль Росії та Туреччини у вирішенні конфлікту

У вівторок, 10 листопада, азербайджанський лідер Ільхам Алієв зустрівся з турецькими урядовцями та високопоставленими силовиками. Про це повідомляє Anadolu.

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На зустрічі в Баку були присутні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, глава МЗС Мевлют Чавушоглу, начальник Національної розвідувальної організації Хакан Фідан, а також командувач сухопутних військ ЗС Туреччини Уміт Дюндар.

Алієв зазначив, що створення спільного центру з контролю за припиненням вогню є важливим кроком.

Ми хотіли, щоб Туреччина та Росія мали рівноправні ролі у вирішенні карабаського конфлікту, і ми цього досягли,

– заявив президент.

Також Алієв додав, що вже встановили графік виведення військ Вірменії з Нагірного Карабаху. А термінове створення центру контролю за припиненням вогню було б дуже корисним.

Як відреагували у Кремлі

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков прокоментував слова Алієва, повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

Він зазначив, що Росія та Туреччина взаємодіятимуть у питанні Нагірного Карабаху через моніторинговий центр на території Азербайджану.

Зверніть увагу! 10 листопада Росія, Вірменія та Азербайджан домовилися про завершення війни в Нагірному Карабасі. Угода передбачає введення миротворчого контингенту в зону конфлікту. Усі деталі домовленості читайте за посиланням.