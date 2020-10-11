Президент Азербайджану очікує від Вірменії конструктивного підходу за столом переговорів. Так, в Баку наголошують: відвойовані Азербайджаном території Вірменія більше не побачить.

Вірменія має припинити спроби імітації переговорного процесу, а також утриматися від провокаційних дій і заяв. Про це Ільхам Алієв заявив в інтерв’ю РБК.

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"Вночі та вранці (з 9 на 10 жовтня – 24 канал) я був поінформований про спроби масштабного контрнаступу вірменських сил з багатьох напрямків. Це були і спроба відбити Гадрут, і спроба відбити звільнені нами території в Джебраїльському районі, і спроба в північному напрямку. Розуміючи , що в Москві сторони можуть домовитися, вони намагалися максимально повернути собі назад те, що було втрачено", – розповів він.

Відтак, азербайджанський лідер бачить головним фактором міцності режиму перемир'я – смиренність Вірменії.

Вірменія повинна змиритися з тим, що ці території у нас, що вона їх більше ніколи не побачить і не буде робити ніяких спроб відвоювати,

– заявив Алієв.

Він також особливо відзначив те, що в Москві Азербайджан не став вимагати за столом переговорів повної капітуляції Вірменії. Алієв сказав, що вважає "режим Пашиняна" досить вразливим. Мовляв, таким він був і до ескалації конфлікту, але Азербайджану не потрібні нові революції у сусідів.

"Я не вважаю, що в інтересах Азербайджану, щоб в Вірменії зараз сталася ще одна революція і прийшли б до влади шалені націоналісти, радикали, азербайджанофоби. Тому ми не стали наполягати на конкретних датах в рамках тієї заяви, яку було погоджено", – підсумував Алієв.

Зауважимо, що напередодні Азербайджан та Вірменія провели перемовини у Москві. У результаті сторони домовились про припинення вогню з 12:00 10 жовтня. Втім, перемир’я протривало всього кілька годин. Того ж 10 жовтня під вогонь артилерії потрапило азербайджанське місто Гянджа. Внаслідок атаки загинули 7 людей, ще три десятки постраждали.

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