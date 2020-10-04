Алієв заявив про звільнення міста у Нагірному Карабасі, Вірменія заперечує
Азербайджан стверджує, що армія 4 жовтня звільнила від вірменської окупації місто Джебраїл у Нагірному Карабасі. Однак у Вірменії інформацію спростовують.
Крім того, Азербайджану вдалось звільнити кілька сіл. Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв у твітері.
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"З любов'ю до азербайджанської армії! Карабах – це Азербайджан", – наголосив Алієв.
Що кажуть у Вірменії
У Вірменії заперечили інформацію про втрату контролю над населеними пунктами. За словами представника Міноборони Вірменії Арцруна Аганесяна, заява азербайджанського президента є фейком.
Нічого такого немає. Я сьогодні виклав матеріал, на якому видно як з Магадіса (село у Нагірному Карабасі – 24 канал) втікають азербайджанські військові,
– запевнив Аганесян.
Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: коротко
- Конфлікт між країнами виник близько 30 років тому через регіон Нагірного Карабаху. Територія належить Азербайджану, одна її населяють, переважно, вірмени.
- 27 вересня 2020 року у регіоні поновились бойові дії. У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан.
- Азербайджан та Вірменія звинувачують в ескалацію конфлікту одна одну.
- Внаслідок бойових дій в обох країн є втрати серед мирного населення.
- Міжнародна спільнота засудила конфлікт та закликала країни припинити бойові дії.