Всесвітньо відомим є факт, що без сну людина може прожити 10 діб, а без їжі – 14. Однак при тривалості життя у 70 років люди сплять третину часу, тобто приблизно 22 роки.

Дехто стверджує, щоб все встигати, бути здоровим та щасливим – треба спати правильно. Однак не кожен знає, що саме потрібно робити. Про найпопулярніші міфи щодо культури сну – читайте у матеріалі програми "Обережно, міф" на 24 каналі.

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Міф 1. Людина може спати менше, ніж 5 годин без шкоди для здоров'я

За словами психологині Оксани Волошиної, є такі люди, яким потрібно лише 5 годин сну. У них свій біологічний годинник і відповідний темп, зазначила вона. Людям похилого віку потрібно менше сну, а малятам – багато, сказала експертка.

Водночас лікар-сомнолог, кардіолог та президент "Асоціації медицини сну" Юрій Погорецький наголосив, що таким постулатам вірити не варто. Насправді це виключення, які підтверджують правило, зазначив він.

"Є навіть сім'ї, які мають генетичний короткий сон – їм нібито достатньо 3 – 4 годин. Однак наразі на це потрібно дивитися скептично, адже нема відстежень якості та тривалості їхнього життя надалі", – повідомив лікар.

Міф 2. Алкоголь перед сном допомагає заснути

Якщо бокал червоного сухого вина брати до уваги як адаптоген для спілкування та зняття стресу – то це норма, вважає Юрій Погорецький. Однак якщо це літр горілки – це частіше за все засіб втекти від фобії і страхів перед сном, наголосив він.



Алкоголь перед сном може бути засобом втечі від фобій / Фото Unsplash

За словами психологині Оксани Волошиної, кошмари – це добре, якщо вони не заважають мати гарний сон. Тобто кошмари – це інтеграція психотравм у сон і це відбувається тоді, коли психіка вирішила, що вона у безпеці, повідомила експертка.

Дуже важливо орієнтуватися на власні відчуття, якщо хочеться випити бокал вина для розслаблення, то чого б ні. Але бокал вина, не більше,

– вважає ведуча 24 каналу Дарія Кудімова.

Водночас всі начебто знають, що сон залежної від алкоголю людини – міцний, однак короткотривалий.

Міф 3. Хропіння не є небезпечним

Хропіння виникає внаслідок втрати гормону мелатоніну, який несе відповідальність за тонус м'язів горла, сказав лікар президент "Асоціації медицини сну" Юрій Погорецький.

Сомнотерапевт Оксана Волошина зауважила, що хропіння є небезпечними для людей, які сплять поруч сплять. Це дуже важливо знати, якщо поруч хропить людина, треба відокремитися або піти в іншу кімнату, наголосила вона.

Вчені дослідили, як саме впливає хропіння на людину, яка спить поруч. У неї підвищується артеріальний тиск, навіть коли людина спить і нібито не чує, що поруч хтось хропить,

– повідомила Волошина.

Довідка. Гучність "середнього" хропіння – 38 децибелів, метрополітен шумить із гучністю приблизно 80 децибелів.

Міф 4. Телевізор чи смартфон допомагають розслабитися перед сном

Багато хто говорить про те, що може заснути лише під телевізор, однак це не лише звичка, а й відповідна установка, вважає експертка. За її словами, це шкідливо для мозку, тому що він сприймає гаджети як команду до активності.

Дехто навіть намагається стримувати себе, аби не брати до рук смартфон чи не вмикати телевізор перед сном. Юрій Погорецький зазначив, що телевізор вбиває до 60% виробленого мелатоніну.

Міф 5. Відкладення дзвінка будильника не є шкідливим для організму

На думку психологині Оксани Волошиної, відкладення дзвінка будильника – це так звана установка, яку людина дає собі самостійно для того, щоб почуватися краще. Насправді пробудження – це також стрес, відповідно напруга може підсилитись, тому так робити не можна, вважає психологиня

Людина вже виходить зі сну і знову намагається в нього зануритись – це може спричинити дратівливість, зазначив лікар Погорецький.



Відкладення дзвінка будильника – це так звана установка / Фото Unsplash

Міф 6. Усе, що не доспали, можна надолужити на вихідних

Відмовитися від такого міфу дуже складно, адже якщо тиждень був складний, а на вихідних є можливість поспати, то людина буде спати, розповіла ведуча 24 каналу Дарія Кудімова.

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Водночас сомнотерапевт Оксана Волошина сказала, що раніше говорили про існування банку сну. Навіть військових готували до бойових дій, їм давали цей банк сну, щоб вони виспалися наперед, сказала вона. Однак наразі вважають, що банку сну не існує – виспатися наперед не можна.