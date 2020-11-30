Верховний суд Киргизстану скасував вироки двох інстанцій колишньому главі держави Алмазбеку Атамбаєву. Його звинувачували у незаконному звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва, а також корупції.

Відповідне рішення оголосили 30 листопада. Про це повідомляє АКИpress.

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Попри те, що суд "передумав" судити Атамбаєва, справу остаточно не закрили. Натомість її направили у Первомайський районний суд Бішкека на новий розгляд.

Зауважимо, що раніше суд засудив Атамбаєва до 11 років і двох місяців позбавлення волі. Суд визнав його винним у корупції.

Що відомо про справу проти лідера Киргизстану

10 жовтня у Киргизстані затримали колишнього президента Атамбаєва. Його звинувачували в корупції через незаконне звільнення у 2013 році кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Азіза Батукаєва, відомого як "злодій у законі", 3 серпня 2006 року засудили до 16 років, 8 місяців і 15 днів позбавлення волі за співучасть у вбивстві.

позбавлення волі за співучасть у вбивстві. У 2013 році його звільнили з медичних причин – нібито в нього був рак. У день звільнення він залишив Киргизстан на приватному літаку. Пізніше з'ясувалося, що аналізи й медичний висновок було підроблено. З визначеного терміну Батукаєв відсидів половину.

Додамо, що Атамбаєв був президентом у 2011 – 2017 роках, його змінив Сооронбай Жеенбеков.

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