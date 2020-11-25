Окружний суд Гааги відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи рейсу MH17 над Донбасом. Взяти їх до уваги пропонувала сторона захисту.

Голова судової колегії Гендрік Стейнхейс відхилив клопотання захисту звинуваченого Олега Пулатова. Про це йшлося під час засідання суду 25 листопада, повідомляє "РБК-Україна".

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Стейнхейс пояснив рішення тим, що у випадку, якщо прокуратура не доведе основну версію катастрофи, обвинувачений автоматично буде виправданий.

Захисники Пулатова ще під час червневого слухання вимагали провести повторний допит експертів і свідків у справі MH17. Крім того, адвокати хотіли, аби заново дослідили всі докази та розглянули альтернативні версії катастрофи.

Справа MH17: коротко про головне

Нагадаємо, Boeing-777 рейсу MH17 збили в небі над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Він здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофи стали 298 людей.

Офіційне слідство підтвердило, що ракету, яка збила лайнер, привезли з Росії.

Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів повідомила імена 4 людей, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття літака.

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та бойовику "ДНР" Леоніду Харченку.



Авіакатастрофа MH17 в цифрах / Інфографіка 24 каналу