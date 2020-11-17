У США рейс авіакомпанії Alaska Airlines збив на злітно-посадковій смузі буру ведмедицю. Це трапилось, коли літак, на борту якого перебувало 6 людей, здійснював приземлення.

Екіпаж та пасажири літака не постраждали. Про надзвичайну подію повідомляє The Anchorage Daily News.

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У Boeing 737-700 після зіткнення пошкодився лівий двигун. Після інциденту ремонт літака займе кілька днів.

Ведмедицю та її дитинча, що перетинали злітно-посадкову смугу, спершу не помітили ані працівники аеропорту, ані пілоти літака. Ба більше – ніс Boeing пропустив ведмедів, але потім капітан судна відчув удар по лівому боці.



Пошкоджений лівий двигун літака / Фото R E Johnson, adn.com

Потім пілоти знайшли тіло тварини. Водночас дворічне дитинча тварини, на щастя, вижило.

Цікаво, що співробітники аеропорту, який частково огороджений парканом, щорічно проходять спеціальні навчання. Вони зазвичай використовують піротехнічні або транспортні засоби для переміщення тварин з району, коли це необхідно.