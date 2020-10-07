В національному парку на Алясці провели чемпіонат серед ведмедів і обрали найтовстішу тварину. Нею став ведмідь на прізвисько 747.

Ведмідь 747 потрапив до фіналу змагань і в 2018 році. Тоді його перемогла ведмедиця на прізвисько Beadnose. А минулого року чемпіонат виграла ведмедиця Холлі. Про це написали в фейсбуці природного парку Katmai.

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Як ведмідь святкуватиме свою перемогу

Він відсвяткує це, пошкандибавши від річки і насолоджуючись сплячкою. 747 хотів би подякувати лососю за такий високий вміст жиру, чисту холодну воду річки Брукс за те, що вона – чудовий господар,

– написали на фейсбук-сторінці парку.