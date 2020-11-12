Обраний президент США Джо Байден у розмові з іноземними лідерами вже обговорював міжнародну діяльність Сполучених Штатів Америки. Він анонсував, що незабаром держава повернеться на світову арену.

Що сказав Байден

Демократ Байден заявив, що США братимуть активну участь у міжнародній політиці. Про це політик написав на своїй сторінці у твіттері.

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Я говорю іноземним лідерам, що Америка повернеться. Ми повернемося в гру,

– наголосив Байден.

When I’m speaking to foreign leaders, I’m telling them: America is going to be back. We’re going to be back in the game. — Joe Biden (@JoeBiden) November 10, 2020

Зауважимо, лідери України, Канади, Франції, Німеччини, Великої Британії та інших держав вже привітали Байдена з перемогою на президентських виборах.

Додамо, що Байден поступово готує працівників нової адміністрації. За даними ЗМІ, він вже призначив керівника своєї адміністрації у Білому домі.

Водночас чинний президент США Дональд Трамп, який хотів переобратися на другий термін, відмовляється звільняти місце в резиденції. Мовляв, насправді на виборах переміг він. Крім того, Трамп постійно заявляє про нібито наявність доказів фальсифікації виборів.

Зверніть увагу! Офіційний день голосування на виборах у США відбувся 3 листопада. За попередніми даними, перемогу здобув кандидат від демократів Байден. Його підтримали 290 виборників, а Трампа – 214. Детальніше про вибори у США – читайте тут.



Результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу